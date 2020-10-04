Herkes çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı 4000 TL maaş...

Milyonlarca işçi, memur, emekli, dul ve yetimi çok ilgilendiriyor. Herkes çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Emeklilik maaşımı hesaplayınca 4000 TL civarı alacağım gibi gözüküyor. Çalışıyorum, emekli maaşımım düşmemesi için ne yapmam gerekiyor?
İşte o sorular ve yanıtları…
Selam ben devlet memuruyum maaşımda icra kesintisi var 2021 Mart'ta emekli olacağım sormak istediğim toplu ikramiyeme el konur mu? Lütfen yardımcı olursanız sevinirim. Melek Deldemir
Emekli ikramiyeleri ve kıdem tazminatlarına da maaşınızda olduğu gibi haciz konulması mümkündür. En doğru yorumu yapabilmek için icra takibinizin detayı incelenmesi gerekmektedir. Ancak genel durumu itibarı ile icra takibiniz devam ederken emekliye ayrılmanız durumunda tarafınıza ödenecek olan ikramiyeden icra kesintisi yapılaması zorunlu olacaktır
Sayın uzmanımız. Hayırlı günler diliyorum. Ben 1971 doğumluyum. 01.07.1988 girişli sigortam var. 2602 gün yatmış primi var. 3 çocuk annesi ve 3 çocuğumu borçlanma yapabiliyorum. Benim emekli olma gibi şansım ne kadar acaba. Umarım bilmediğim bir kanundan faydalanıyor olmayı çok istiyorum. Hayırlısı ile inşallah. Şimdiden size çok teşekkür ederim. Allaha emanet olunuz. Esma Ege
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 45 yaş 5300 prim gününe tabisiniz. 3 Çocuğunuz için de borçlanma gerçekleştirirseniz 538 gün eksiğiniz kalır. Bu süreyi de isteğe bağlı ödeyebilir ya da çalışarak tamamlayabilirsiniz. Zaten yaş şartınızı da yerine getirmiş görünüyorsunuz. Bir diğer seçeneğiniz ise 3600 prim günüyle yaşlılık aylığıdır. 1000 Günlük bir doğum borçlanması yaptıktan sonra 58 yaşını bekleyerek 3600 prim günüyle yaşlılık aylığı da alabilirsiniz. 3 Çocuk için en düşük borçlanma tutarınız 67 bin 802 lira 50 kuruştur.
Emeklilik prim ödeme gün sayım 7250 gün olarak doldu. Şu anda 46 yaşındayım. 52 yaşına kadar yaş bekleyeceğim. Emeklilik maaşı hesaplayınca 4000 TL civarı alacağım gibi gözüküyor. Şu anda bordrolu çalışmıyorum. Sorum şu. Eğer bordrolu olarak çalışırsam, emekli maaşımın düşmemesi için en az kaç TL maaş ile bordrolandırılmam gerekir?
5 yılda bildirilen en yüksek kazancın altına düşmezseniz prim bildirmenizde bir sakınca olmayacaktır. Prim gün sayısı şartı tamamlandıktan sonra SGK'ye bildirilen SPEK yani günlük prime esas kazanç tutarınız 2 asgari ücretin altına inmediği sürece aylık bağlama oranınız düşmez ve yükselir. Asgari ücret üzerinden prim bildirilecek ise hiç bildirilmemesi daha faydalı olacaktır. Çünkü asgari ücret tutarı aylık bağlama oranınızı düşürecektir.
Sigorta çıkışımın yapılıp yapılmadığını nasıl öğrenirim?
Sigortalı yani 4/A'ya tabii çalışan vatandaşlarımız önceki yıllarda işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini kendileri görüntüleyemiyordu ancak bu yıl e-devlet üzerinden tüm bilgilere ulaşım imkânı getirildi. İşe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinize e-devlet şifreniz ile giriş yaparak aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/sgk-esgkuyg-esgksifre-ise-giris-isten-ayrilis
Hocam merhabalar. Eski patronum ki hala beraber çalışıyoruz. Ama o işçi olarak çalışıyor. Çalıştığımız dükkanı devretti. Sonra da bizi yeni açtığı dükkana götürdü. Fakat yeni dükkanı eşinin üzerine açtı. İşe başlarken de bize tüm haklarımı aldım kağıdı imzalattırdı. Yeni dükkanda 1.5 yıldır çalışıyoruz. Fakat şimdi de tam zamanlı çalıştığımız günleri kısa ödenekten yatırmış. Ben eski haklarım dahil hepsini alıp ayrılabilir miyim? Çünkü SGK'yı aradığımda bunun cezası var dedi.
Detaylarını sorunuzdan anlatmış olduğunuz durumda, işvereniniz pandemi döneminde fırsat çıkarcılığı yapmış görünüyor. Öncelikle alacaklarınızı ödediğine dair elinizde bir dekont yok ise imzaladığınız kağıdın herhangi bir geçerliliği bulunmuyor. Sizin şikayet etmeniz durumunda, denetim mekanizmasını yürütecek yetkili işverenden ödeme dekontlarını isteyecektir.
İş akdinizi sonlandırma konusunda haklı sebeple iş akdinizi sonlandırmanız mümkündür. Kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılan personelin çalışması yasaktır. Bu usulsüz durumdur, işveren devlet hazinesinden usulsüzüz ödenek almıştır. Bu sebeple alacaklarınızı ve ilgili dönemlere dair sigortalılık bildiriminin verilmesi noktasında yasal haklarınızı işvereninizle paylaşın. İşverenin taleplerinizi reddetmesi durumunda şikayet edeceğinizi belirtin. Denetim mekanizması gerekli yasal işlem ve idari yaptırımları firmanız adına uygulayacaktır.
Hocam 1973 doğumluyum 1992 başlangıç 320 gün SSK ödemem ve son 15 yıldır yurtdışında sudanda çalışıyorum nasıl emekli olabilirim?
Yurtdışında kayıtlı çalışıyorsanız Türkiye'ye dönüş yaptığınızda yurtdışı borçlanması yaparak emekli olmanız mümkün. Normalde emeklilik şartlarınız 53 yaş 5600 prim günüdür. Bu prim gününü Türkiye'de sigortalı olarak çalışmanız durumunda 53 yaşında emekli olabilirsiniz. Veya 4339 gün yurtdışı borçlanması yapacaksınız, geriye kalan 1261 günü yine Türkiye'ye gelip çalışarak tamamlayacaksınız. Yurtdışı borçlanmaları 2019 yılından itibaren Bağkur kapsamında alındı, Bağkur'lu olarak emeklilik şartlarınız 9000 prim gününü tamamlama şartına çıkar. Bu yüzden borçlanma yapmanız halinde Bağkur'lu olacaksınız. 1261 Gün sigortalı olarak çalışmanızın amacı borçlandığınız süreler sonunda Bağkur sigortalısı olacağınızdan tekrardan 4/a yani SSK sigortalısı olmanız için gereklidir.
Son 1261 gün hangi sigortalılık statüsünde primi bildirirseniz o statüde emekli olursunuz.
Bir diğer seçeneğiniz ise 5400 gün yurtdışı borçlanması yaparak 58 yaşında Bağkur kapsamında ileri yaştan emekliliğe müracaat edebilirsiniz.
KAYNAK: Mert Nayır