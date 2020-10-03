ŞOK 3 Ekim aktüel kataloğunda yer alan ürünler merak ediliyor. ŞOK'ta hafta sonu Samsung T290 - 8" Tablet, Toshiba 32 Gb Usb Bellek, Toshiba 32 Gb Micro SDHC Hafıza Kartı, Philips 10.000 Mah Powerbank, 3 Ayaklı Lambader, Portatif Gardırop ve 2'li Desenli Yastık Kılıfı dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte ŞOK 3 Ekim aktüel kataloğu ürünlerinin fiyatları...
ŞOK 3 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
T290 - 8'' Tablet
• 800x1280 Ekran çözünürlüğü
• AMD A8 2 Ghz işlemci
• 2 gb Ram
• 32 gb Dahili hafıza (512 GB'a kadar arttırılabilir)
• 10 saat bekleme süresi
• Android 8.0
• 0.8x12.44x21 cm
• 345 gr
• 5100 Mah
32 Gb Micro SDHC Hafıza Kartı
• 100MB/sn maksimum okuma hızı
• Full HD kayıt
• Su geçirmez
• Darbelere dayanıklı
• SD'ye dönüştürme adaptörü dahildir
10.000 Mah Powerbank
• Type-C ve Micro Usb Çıkışlı
• Akıllı Şarj Desteği
• İnce tasarım
3 Ayaklı Lambader
• 40 cm başlık çapı
• 20cm başlık yüksekliği
• 2 metre CE belgeli arapuarlı kablo
• 120cm 18mm mdf kaplama ayak
Kare Ahşap Yanık Avize
• 20cm yükselik
• 13,5cm genişlik
• E27 Duy
• Köknar ağaç
Çift Kişilik Nevresim Takımı
•1 adet Nevresim 200x220 cm, 1 adet Lastikli çarşaf 160x200+30 cm, 2 adet Yastık kılıfı 50x70 cm içermektedir.
2'li Desenli Yastık Kılıfı
• 50x70 cm
• Farklı desen ve renk seçenekleriyle
Bioblas Botanic Oils Şampuan Çeşitleri
• Argan yağı/Sarımsak - 300 ml
Anavarza Akıllı Kapak Süzme Çiçek Balı
325 gr