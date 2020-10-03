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    • 03.10.2020 20:22
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    nda yeni indirimler göze çarpıyor! İşte 'de haftanın yıldızları

    yla bu hafta sonu onlarca ürün indirim fırsatlarıyla sabah saatlerinden itibaren satışa sunuldu. 'de hafta sonu satışa sunulacak ürünler arasında Mistral Tuvalet Kağıdı 12'li, Çerezya Tuzlu Karışık Çerez, Torku Nar Küp Şeker, Dr. Oetker Dark Kakao, Ülker Oneo Yeşil Nane Aromalı Sakız ve Ahir Tam Yağlı Taze Tost Peyniri ön plandaki yerini aldı. İşte A101 3 Ekim aktüel kataloğunda yeni indirimler...

    takvim.com.tr
    A101 3 Ekim aktüel kataloğunda yeni indirimler!

    A101 3 Ekim aktüel kataloğuyla raflarda yer alan indirimli ürünler merakla araştırılmaya başlandı. 10 TL üzeri alışverişlerde yapılan indirimler dikkat çekeceğe benziyor. A101'de bu hafta Ahir Tam Yağlı Taze Tost Peyniri, Torku Nar Küp Şeker, Ülker Oneo Yeşil Nane Aromalı Sakız, Dr. Oetker Dark Kakao ve Çerezya Tuzlu Karışık Çerez fiyat etiketleriyle ön planda yer alıyor. İşte A101 3 Ekim aktüel kataloğu fiyat listesi

    A101 3 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    ABC Toz Deterjan Çeşitleri 5 Kg 23,95 TL

    Mistral Tuvalet Kağıdı 12'li 12,95 TL

    Algida Keyif Kakao-Vanilya 9,95 TL

    Algida Carte d'Or Volcano Dondurma 9,95 TL

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Selpak Kağıt Havlu 6'lı 10,95 TL

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Bref Power Aktiv Klozet Blok 3'lü 9,95 TL

    Meyve ve sebze çeşitlerinde indirimler

    Beşler Piliç Kokteyl Sosis 5,45 TL
    Doğuş Limonata 1 Litre 3,25 TL+
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    Haberler Ekonomi A101 3 Ekim aktüel kataloğunda yeni indirimler göze çarpıyor! İşte A101'de haftanın yıldızları