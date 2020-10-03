A101 3 Ekim aktüel kataloğuyla raflarda yer alan indirimli ürünler merakla araştırılmaya başlandı. 10 TL üzeri alışverişlerde yapılan indirimler dikkat çekeceğe benziyor. A101'de bu hafta Ahir Tam Yağlı Taze Tost Peyniri, Torku Nar Küp Şeker, Ülker Oneo Yeşil Nane Aromalı Sakız, Dr. Oetker Dark Kakao ve Çerezya Tuzlu Karışık Çerez fiyat etiketleriyle ön planda yer alıyor. İşte A101 3 Ekim aktüel kataloğu fiyat listesi
A101 3 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
ABC Toz Deterjan Çeşitleri 5 Kg 23,95 TL
Mistral Tuvalet Kağıdı 12'li 12,95 TL
Algida Keyif Kakao-Vanilya 9,95 TL
Algida Carte d'Or Volcano Dondurma 9,95 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Selpak Kağıt Havlu 6'lı 10,95 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Bref Power Aktiv Klozet Blok 3'lü 9,95 TL
Meyve ve sebze çeşitlerinde indirimler
Beşler Piliç Kokteyl Sosis 5,45 TL
Doğuş Limonata 1 Litre 3,25 TL+