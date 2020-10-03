Hafta sonu altın fiyatlarındaki alış satış fiyat listesini merak edenler anlık verileri incelemek istiyor. Bir önceki kapanışta, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,9 altında 468,1 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başladı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?