İşte Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nun konuya ilişkin dikkat çeken yazısı:



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 29 eylül salı günü Yeni Ekonomi Programı'nın güncellenmiş üç yıllık perspektifini açıkladı. Bu toplantının ardından, ayak üstü söylediği aktarılan o cümlesi hafta içinde çokça tartışıldı. Bir meslektaşımızın; Albayrak'ın, "Kur benim için önemli değil, oraya bakmıyorum!" dediğine ilişkin paylaşımından sonra piyasada söylenmedik söz kalmadı.



Öncelikle belirtelim ki... Dışa açık bir ekonomide, kur seviyesi tabii ki önemlidir ve ciddiyetle ele alınır. Lakin belirleyici olan, "döviz kuruna bakanlar" ile "kur gerçeklerini görenler" arasındaki farktır. Hazine Bakanı, her gün sadece kura bakanlardan ayrıştığını, kuru ve arkasındaki dinamikleri görerek önlemler aldığını değişik vesilelerle anlatmakta.

"Bakmakla görmek arasındaki fark nedir?" diye sormuşlar Mevlana'ya...

"Senin baktığına herkes bakıyor ama ya görebildiğini herkes görebiliyor mu?" diye cevaplamış. Evet, bakmak için göz yeterlidir. Ama görmek için gözle birlikte çalışan bir başka merkez gereklidir. Beyin.







Bu kur meselesi açıldığında, yakın tarihte benim de bulunduğum ortamda Bakan Albayrak, tespitlerini şöyle özetlemişti:

Yüksek faiz sarmalında ve aşırı değerli TL tercihi altında ithalat bağımlılığı ile yol alması istenen ekonomik sistemi dönüştürüyoruz.

Son dönemde kura endeksli riskleri dağıttık, bilhassa vatandaşın dövize dayalı borçluluğuna geçit vermedik.

Kamu olarak borçluluk oranında dünyada en iyi durumdaki ülkeler arasındayız.

Özel sektörün dış borçlarının ağırlıklı bölümü yurtdışındaki varlıklarıyla bağlantılı bir stok.



Albayrak, sonra şu mesajı vermişti:

"Dünyanın kaderinin yeniden şekillendiği bir dönemdeyiz. Düşsek de kalkmasını bileceğiz.

Belli bedelleri de ödeyeceğiz. Türk milleti mücadeleyi, dimdik ayakta durmayı, saldırılara karşı kenetlenmeyi öğrendi. Şükürler olsun Türkiye'nin başında güçlü bir lider var. 2021 yılı Türkiye için önemli sınamaları aştığı, stratejik adımlarının neticelerini aldığı bir yıl olmaya aday!"

Özetle...

Kura bakanlar günü, kuru görenler ise yarınları kurtarır!



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