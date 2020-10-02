Yeni sigorta sistemi yolda! Uzun Dönemli Bakım Sigortası nedir? Kimler faydalanabilecek?

Oluşturulacak dijital kütüphane ile İŞKUR tarafından sunulan eğitimlere erişim imkanı sağlayacak olan Bakanlık, gençlerin kariyer planlamalarında da etkin bir danışmanlık hizmetini devreye alacak.

Bu kapsamda, gençlerin eğitimleri sonrası iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak amacıyla "staj portalı" kurulacak.

Bakanlık, YEP'e göre Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki ve teknik eğitim sisteminin yapısını güçlendirilmesi ve reel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacının sektörle iş birliği içinde karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütecek. Bu doğrultuda Ulusal Meslek Standartları ve yeterlilikler belirlenecek, mesleki yeterlilik belgeli ve nitelikli iş gücü sayısı artırılacak.

Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel mesleklerin tekrar canlandırılması ve bu kapsamda istihdam olanaklarının artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar teşvik edilecek.