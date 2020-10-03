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    • Ekonomi
    • 03.10.2020 Gazete
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    elması dalında satılıyor

    'da yetişen elma, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da talep görüyor. Hasadına devam edilen elma, çoğu zaman dalında satılıyor. Kentte, bu sezon 850 bin ton rekolte bekleniyor.

    Isparta elması dalında satılıyor

    Isparta'da yetişen elma, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da talep görüyor. Hasadına devam edilen elma, çoğu zaman dalında satılıyor. Kentte, bu sezon 850 bin ton rekolte bekleniyor. Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, elmanın dış piyasada , , gibi ülkelere ihraç edildiğini söyledi. Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin de "İç piyasada genellikle büyük şehirlere sevkiyatlarımız devam ediyor. Dış piyasada , ve Hindistan'a kadar elmamız gidiyor" dedi.

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    Haberler Ekonomi Isparta elması dalında satılıyor