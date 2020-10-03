Isparta elması dalında satılıyor

Isparta'da yetişen elma, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da talep görüyor. Hasadına devam edilen elma, çoğu zaman dalında satılıyor. Kentte, bu sezon 850 bin ton rekolte bekleniyor. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, elmanın dış piyasada İran, Irak, Hindistan gibi ülkelere ihraç edildiğini söyledi. Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin de "İç piyasada genellikle büyük şehirlere sevkiyatlarımız devam ediyor. Dış piyasada Rusya, Azerbaycan ve Hindistan'a kadar elmamız gidiyor" dedi.