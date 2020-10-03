Tarlada ekim nöbeti: Çiftçi finansman avansını faizsiz alacak

DEPOLAR ANLIK İZLENECEK

Gıdada kayıp ve israfın önlenmesi amacıyla gıda bankacılığı teşvik edilerek tüketilebilir gıda paylaşımı artırılacak. Bunun için arazi toplulaştırma çalışmalarına ve sulama projelerine devam edilecek. Bu kapsamda, öncelikli olarak belirlenen 25 sulama projesi 2022 sonuna kadar tamamlanarak yaklaşık 3 milyon 710 bin dönüm arazide sulu tarım yapılması planlanıyor. Tarım ürünlerinin TSE standartlarında ve ekonomik koşullarda, bakanlık gözetiminde, sigortalı ve tarafsız bir ortamda saklandığı lisanslı depolardaki stokların da anlık takip edildiği bir sistem yolda. Depolanan tarım ürünleri için güvenilir tarım ürünleri piyasası oluşturulacak. Ürünlerin anlık stok bilgisine erişilerek lisanslı depoculuğa konu tarımsal ürün piyasalarının takibi elektronik ortamda yapılabilecek. Lisanslı depo kapasitesi 10 milyon tonun üzerine çıkarılacak.

Münavebeli tarımla kültür bitkileri için daha elverişli ortam yaratılıyor.

Tahıl ve baklagillerin ekim nöbetine alınmasıyla toprağının yapısı düzeliyor ve bu işlem topraktaki organik madde birikimine yardımcı oluyor.