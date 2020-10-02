2021 yılında 2. el araç fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusu otomobil almayı ya da değiştirmeyi düşünenler tarafından merak ediliyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, yıl sonuna doğru yeni araçların bayilere gelişinin ardından sıfır araç arzındaki yükselişle ikinci el araç sektörünün de hareketleneceğini belirterek, "Fiyatlarda da bir düşüş yaşanmasını umuyoruz." dedi.

YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olumsuzluklar yaşandığını, buna rağmen ikinci el otomobil piyasasında yükselişin devam ettiğini söyledi.