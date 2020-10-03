Türkiye ihracatta rekora imza attı. Eylül ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.8, Ağustos'a göre yüzde 28.5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar olurken, bugüne kadarki en yüksek Eylül ayı ihracat rakamı yakalandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 Eylül ayında sadece Eylül ayı ve 2020 için bir başarıya imza atmadık, bugüne kadarki en yüksek Eylül ayı ihracat rakamını yakaladık" dedi.
YÜZDE 34.5'LİK ARTIŞ
2'nci çeyreğe göre 3'üncü çeyrekteki ihracat artışının yüzde 34.5 olduğunu aktaran Pekcan, "Bu rakamlar ihracatımızda pandemi etkisinden toparlanmanın ve normalleşme sürecinin başarılı şekilde devam ettiğini teyit eden rakamlardır. Ekonomimizin V-tipi toparlanması, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu işaretler sunmaktadır" diye konuştu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de "Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 15.2 milyar 220 milyon dolarlık Eylül rekorunu tekrar kırdık. Yeni Ekonomi Programı 2020 ihracat hedefimiz olan 165.9 milyar dolara da ulaşacağız" dedi. Eylül'de bin 676 firmanın ilk kez ihracat gerçekleştirdiğini belirten Gülle, "Yıl başından bu yana aylık bazda ihracat ailesine katılımda da rekor kırdık" diye konuştu.