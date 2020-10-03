





Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 Eylül ayında sadece Eylül ayı ve 2020 için bir başarıya imza atmadık, bugüne kadarki en yüksek Eylül ayı ihracat rakamını yakaladık" dedi.



YÜZDE 34.5'LİK ARTIŞ

2'nci çeyreğe göre 3'üncü çeyrekteki ihracat artışının yüzde 34.5 olduğunu aktaran Pekcan, "Bu rakamlar ihracatımızda pandemi etkisinden toparlanmanın ve normalleşme sürecinin başarılı şekilde devam ettiğini teyit eden rakamlardır. Ekonomimizin V-tipi toparlanması, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu işaretler sunmaktadır" diye konuştu.