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    • 02.10.2020 21:30
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    nda teknoloji indirimleri göze çarpıyor! İşte hafta sonu ürünleri

    nda yer alan indirimler hafta sonu marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. 'ta hafta sonu Samsung T290 - 8" Tablet, Toshiba 32 Gb Usb Bellek, Toshiba 32 Gb Micro SDHC Hafıza Kartı, Philips 10.000 Mah Powerbank, 3 Ayaklı Lambader, Portatif Gardırop ve 2’li Desenli Yastık Kılıfı dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte ŞOK 3 Ekim aktüel kataloğu ürün listesi...

    takvim.com.tr
    ŞOK 3 Ekim aktüel kataloğunda yeni indirimler!

    ŞOK 3 Ekim aktüel kataloğunda teknoloji indirimleri göze çarpıyor. ŞOK'ta bu hafta sonu Philips 10.000 Mah Powerbank, Samsung T290 - 8" Tablet, 2'li Desenli Yastık Kılıfı, Toshiba 32 Gb Usb Bellek, Çift Kişilik Nevresim Takımı, Bioblas Botanic Oils Şampuan Çeşitleri, Anavarza Akıllı Kapak Süzme Çiçek Balı ön planda yer alıyor. İşte ŞOK hafta sonu ürünleri

    ŞOK 3 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    T290 - 8'' Tablet
    • 800x1280 Ekran çözünürlüğü
    • AMD A8 2 Ghz işlemci
    • 2 gb Ram
    • 32 gb Dahili hafıza (512 GB'a kadar arttırılabilir)
    • 10 saat bekleme süresi
    • Android 8.0
    • 0.8x12.44x21 cm
    • 345 gr
    • 5100 Mah

    32 Gb Micro SDHC Hafıza Kartı
    • 100MB/sn maksimum okuma hızı
    • Full HD kayıt
    • Su geçirmez
    • Darbelere dayanıklı
    • SD'ye dönüştürme adaptörü dahildir

    10.000 Mah Powerbank
    • Type-C ve Micro Usb Çıkışlı
    • Akıllı Şarj Desteği
    • İnce tasarım

    3 Ayaklı Lambader
    • 40 cm başlık çapı
    • 20cm başlık yüksekliği
    • 2 metre CE belgeli arapuarlı kablo
    • 120cm 18mm mdf kaplama ayak

    Kare Ahşap Yanık Avize
    • 20cm yükselik
    • 13,5cm genişlik
    • E27 Duy
    • Köknar ağaç

    Çift Kişilik Nevresim Takımı
    •1 adet Nevresim 200x220 cm, 1 adet Lastikli çarşaf 160x200+30 cm, 2 adet Yastık kılıfı 50x70 cm içermektedir.

    2'li Desenli Yastık Kılıfı
    • 50x70 cm
    • Farklı desen ve renk seçenekleriyle

    Bioblas Botanic Oils Şampuan Çeşitleri
    • Argan yağı/Sarımsak - 300 ml

    Anavarza Akıllı Kapak Süzme Çiçek Balı
    325 gr
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    Haberler Ekonomi ŞOK 3 Ekim aktüel kataloğunda teknoloji indirimleri göze çarpıyor! İşte ŞOK hafta sonu ürünleri