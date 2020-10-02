Eylülde otomotiv sektörü rekor kırdı

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 605 milyon 33 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 2 milyar 605 milyon 33 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 797 milyon 606 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 633 milyon 212 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Eylül ayında en fazla ihracat artışı yüzde 331,5 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 82,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 6 artışla 12 milyar 277 milyon 958 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde, toplam ihracatın yüzde 14,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 7,1'lik yükselişle 2 milyar 220 milyon 697 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,8 pay alan madencilik grubunda yüzde 19,1 artışla 421 milyon 3 bin dolarlık ihracat yapıldı.