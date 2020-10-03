E-Devlet HES kodu nasıl alınır? HES kodu almak isteyen vatandaşlar bunu kolaylıkla uygulama olmadan yapmak istiyor. Günlük hayatta kullanımı şart haline gelen HES kodunu almak isteyenler bunu nasıl yapabileceğini öğrenmeyi amaçlıyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? Bu kodu almak için birçok yol bulunuyor. SMS veya Hayat Eve Sığar uygulaması kullanabilirsiniz. Ancak en kolay yollardan birisi de E-Devlet olmaktadır.

HES KODU NASIL ALINIR E-DEVLET!

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

Hayat Eve Sığar uygulamasında "Karekodlarım" sekmesine tıklanır. Açılan ekranda "Kategori, Alan Adı ve Adres Bilgileri" alanları doldurulur. Oluşturulan karekodun çıktısı ilgili alana asılabilir.