2020 Ekim ayı kira zammı ne kadar? Kira artışı hesaplama nasıl yapılır? Kira zammı yüzde kaç?

2020 Ekim ayı kira zammı ne kadar? Kira artışı hesaplama nasıl yapılır? Kira zammı için gözler TÜİK tarafından paylaşılan enflasyon verilerine çevrildi. Kiralarında yüzde kaç zam olduğunu merak eden kiracılar açıklanacak verileri araştırıyor. Peki, 2020 Ekim ayı kira zammı ne kadar? Kira artışı hesaplama nasıl yapılır? İşte kiracıların merak ettiği soruların yanıtları!

GEÇEN AY YÜZDE KAÇTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranları açıklandı. Enflasyon ağustosta yüzde 0,86 artarken, yıllık bazda yüzde 11,77 oldu.