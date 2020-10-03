2020 Ekim ayı kira zammı ne kadar? Kira artışı hesaplama nasıl yapılır? Kira zammı yüzde kaç?

2020 Ekim ayı kira zammı ne kadar? Kira artışı hesaplama nasıl yapılır? Kira zammı için gözler TÜİK tarafından paylaşılan enflasyon verilerine çevrildi. Kiralarında yüzde kaç zam olduğunu merak eden kiracılar açıklanacak verileri araştırıyor. Peki, 2020 Ekim ayı kira zammı ne kadar? Kira artışı hesaplama nasıl yapılır? İşte kiracıların merak ettiği soruların yanıtları!
GEÇEN AY YÜZDE KAÇTI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranları açıklandı. Enflasyon ağustosta yüzde 0,86 artarken, yıllık bazda yüzde 11,77 oldu.
EYLÜL AYI KİRA ZAMMI
Tüketici fiyatları Ağustos'ta yüzde 0.86 arttı. Türkiye genelinde tüketici fiyatları (TÜFE) Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0.86 arttı, yıllık enflasyon yüzde 11.77 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatlarındaki sekiz aylık artış yüzde 7.29'a çıkarken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.27 olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) Ağustos'ta aylık bazda yüzde 2.35, yıllık bazda da yüzde 11.53 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki sekiz aylık artış yüzde 10.52'yi bulurken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 6.71 olarak ölçüldü.
KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.
EKİM AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?
Bu ay ne kadar zam yapılacağı henüz açıklanmadı. TÜİK tarafından enflasyon verileri 5 Ekim tarihinde açıklanacak. Veriler açıklandıktan sonra kira zammının yüzde kaç olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.