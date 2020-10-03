Borsada yatırım yapanlara ya da yapmak isteyenlere uzmanlardan çok önemli tavsiyeler geliyor. PARA dergisine açıklamalarda bulunan Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Hüseyin Emre Tavacı, yılın son üç aylık döneminde borsada yatırım yapmayı düşünenlere şu önerilerde bulunuyor:



Ekonomik ve ekonomi dışında oldukça yoğun bir gündemin olduğu yılın son üç aylık döneminde borsada yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar profesyonel destek alarak alım satım yapmalılar.

Yatırımcılar borsada portföy oluştururken ellerindeki nakdin hepsi ile alım satım yapmamalı.



Portföylerinde maksimum yüzde 60 hisse bulunmalı.







Borsada yaşanabilecek olası geri çekilmeleri göz önüne alarak maliyet düşürmek için de ellerinde nakit bulundurmalı.



Yurt dışındaki ABD başkanlık seçimleri ile yurt içindeki Doğu Akdeniz gelişmeleri borsadaki fiyatlamaları doğrudan etkileyebilir. Yatırımcılar bu durumu düşünerek temel analize göre hareket etmeli.



Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi gibi hikayesi olabilecek sektör ve hisseler yatırım yapmak amacıyla incelenebilir.