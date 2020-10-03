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    • Ekonomi
    • 03.10.2020 Gazete
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    projelerine destek

    ’in açtığı yeni çağrıyla projelerine 300 bin liraya kadar destek verilecek. Öncelikli bazı alanlarda projeleri 1 milyon liraya kadar desteklenecek.

    Ar-Ge projelerine destek

    Tarımsal projelerine yeni destek için düğmeye basıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (), Ar-Ge Destek Programı kapsamında 16'ncı proje çağrısını açtı. Üniversiteler, Ar-Ge birimleri, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile kuruluşlarının (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri) başvurabileceği çağrı kapsamında, Ar-Ge projelerine 300 bin liraya kadar destek verilecek. Çağrıda yüzde 70 olan destek oranı, üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimlerinin projelerinde yüzde 100'e kadar çıkacak. Çağrı kapsamında başvuru yapılacak proje teklifinin, ilan edilen 1. ve 2. grup öncelikli Ar-Ge konuları kapsamında olması gerekecek. Özel sektör kuruluşlarının 2. grup öncelikli Ar-Ge konularında geliştireceği projelerde destek üst limiti 1 milyon liraya kadar ulaşabilecek. Bazı konularda hazırlanacak projelerde, proje ortağı bulunması zorunlu.

    BAŞVURU İÇİN SON TARİH 9 EKİM
    Proje başvuru klasörünün, TAGEM'e, elden, kargo veya posta yolu ile 9 Ekim günü saat 18.00'e kadar ulaştırılması gerekiyor.

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