Ar-Ge projelerine destek

Tarımsal Ar-Ge projelerine yeni destek için düğmeye basıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Ar-Ge Destek Programı kapsamında 16'ncı proje çağrısını açtı. Üniversiteler, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri) başvurabileceği çağrı kapsamında, Ar-Ge projelerine 300 bin liraya kadar destek verilecek. Çağrıda yüzde 70 olan destek oranı, üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimlerinin projelerinde yüzde 100'e kadar çıkacak. Çağrı kapsamında başvuru yapılacak proje teklifinin, ilan edilen 1. ve 2. grup öncelikli Ar-Ge konuları kapsamında olması gerekecek. Özel sektör kuruluşlarının 2. grup öncelikli Ar-Ge konularında geliştireceği projelerde destek üst limiti 1 milyon liraya kadar ulaşabilecek. Bazı konularda hazırlanacak projelerde, proje ortağı bulunması zorunlu.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 9 EKİM

Proje başvuru klasörünün, TAGEM'e, elden, kargo veya posta yolu ile 9 Ekim günü saat 18.00'e kadar ulaştırılması gerekiyor.