Fiyatı şaşırtacak cinsten! Hasadını yapanlar şimdi paraya para demiyor! Her derde deva...

Aluç meyvesi pek çok rahatsızlığın şifası olarak biliniyor. Sofralarımızda da yer alan bu meyve hem ham meyve olarak yeniliyor, hem de sirkesi ya da marmelatı yapılarak kullanılıyor. Kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği, bağışıklığı güçlendirici ve kilo vermeyi kolaylaştırıcı özellikleri ile bilinen Aluç meyvesi, Ekim ayının gelmesi ile tezgahlarda yerini aldı. Aluç, yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. Zahmete girmek istemeyenler için kilosu 10 TL, bağı ise 5 TL'den satılıyor.

PEK ÇOK FAYDASIYLA BİLİNİYOR

Sivas ve çevresinde Ekim ayında sulak bölgelerde yetişen Aluç ya da Alıç olarak bilinen meyve insan sağlığına pek çok faydası ile biliniyor. Doğada kendiliğinden yetişen meyve, özellikle kalp hastalıkları başta olmak üzere bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.