PTT kredisi nasıl alınır? PTT'den emeklilere kredi müjdesi var. Maaşlarını PTT Bank'tan alan emekli vatandaşlar 80.000 TL'ye kadar nakit kredi çekebiliyor. Bu kredi türünde 36 aya kadar geri ödeme imkanı sunuluyor. 1250 TL ile 80.000 TL arasında kredi çekilebiliyor. Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşteriler SMS ile işlemlerini halledebilecek. Peki, 36 ay vadeli 80.000 TL PTT kredisi nasıl alınır? İşte cevabı!

UYGUN FAİZLİ KREDİ!

PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti de sunacak.