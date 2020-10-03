PTT kredisi nasıl alınır? PTT'den emeklilere kredi müjdesi var. Maaşlarını PTT Bank'tan alan emekli vatandaşlar 80.000 TL'ye kadar nakit kredi çekebiliyor. Bu kredi türünde 36 aya kadar geri ödeme imkanı sunuluyor. 1250 TL ile 80.000 TL arasında kredi çekilebiliyor. Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşteriler SMS ile işlemlerini halledebilecek. Peki, 36 ay vadeli 80.000 TL PTT kredisi nasıl alınır? İşte cevabı!
UYGUN FAİZLİ KREDİ!
PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti de sunacak.
Emekli müşterilerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak.
Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içinde gerçekleştirilecek.
PTT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Salgın döneminde başarılı çalışmalarıyla ülkeye hizmete devam eden PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden almaya başladı.
Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşterilerin PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarası bilgilerini ekleyerek 3050'ye SMS olarak göndermesi gerekiyor. Başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından kredi tutarları, şirket nezdindeki PTTBank hesaplarına aktarılarak kullanıma sunuluyor.
"PTT SMS Kredi" hizmeti kapsamında kredi başvuru talepleri yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak.
PTT İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
PTT ihtiyaç kredisi faiz oranları normal şartlardan çok daha yüksek gibi görünebilir ancak başvuru yapan herkese verilen bir kredi olduğu için kredi alamayan ve acil nakit ihtiyaçları olan vatandaşlarımız için iyi bir seçenek olduğu kesin gözüyle bakılıyor. PTT ihtiyaç kredisi faiz oranları aşağıdaki gibidir:
PTT İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. vatandaşı olmak,
18 - 80 yaş aralığında olmak,
Ödenmemiş kredi kartı taksiti bulunmamak,
Aylık kazancın yarısının kredinin bir taksitini ödeyebilmesi,
Düzenli bir gelir beyanında bulunabilmek,
PTT maaş müşterisi veya PTT çalışanı olmak,
Kredi miktarına uygun Hayat Sigortası yaptırılması.
PTT kredi başvuru şartlarını sağlayan kişi nüfus cüzdanı ile beraber PTT şubelerinden birine giderek kredi için başvuru formu doldurmalıdır.
Başvurusu uygun bulunan kişi PTT ile anlaşmalı olan bankalardan kredi çekebilme hakkına sahip olur.
PTT bank tarafından verilen ihtiyaç kredisi hakkında bilinmesi gerekenler
PTT bank aracılığı ile emeklilere özel bir şekilde verilen kredi sayesinde 80 bin TL ye kadar düşük faiz oranları ile yararlanma imkanları olacak. Fakat bu düzenleme hala net bir hale gelmedi ve çalışmalar devam ediyor. Banka tarafından maaşların on katı kadar verilecek kredi kapsamı için hala bir onay bekleniyor. Düzenlemenin meydana gelmesi ile beraber tüm emekliler istedikleri gibi rahat bir nefes alma hakkına sahip olacak.
Bireysel Kredi Ödemeleri
Aktifbank, Alternatifbank, Bank Pozitif, Burgan Bank, Fibabanka, ICBC Turkey Bank, ING Bank, Kuveyt Türk, Nurol Bank, Odeabank ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) bankalarından kullanmış olduğunuz kredilerin taksit ödemelerini PTT aracılığıyla yapabilirsiniz.
Ayrıca PTT aracılığıyla anlaşmalı olunan Bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerinize ait taksit ödemelerinizi de PTT aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.
SGK'dan emekliler için maaşlarının on katı kadar faizsiz kredi destekleri imkanı
Sosyal güvenlik kurumu ile beraber düzenleme yapılacak olmasının yanı sıra emekli vatandaşlar için maaşlarının on katı kadar kredi desteklerinin verilecek olmasıdır.