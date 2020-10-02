SATIŞLAR DÜŞTÜ

Reuters tarafından yapılan tahminlerin derlemesine göre, analistler ortalama olarak iki milyar kronun biraz üzerinde bir vergi öncesi kar bekliyorlardı.

Satışlar, bir önceki yılın aynı döneminde 62.572 milyon SEK iken bu dönem 50.870 milyon SEK olarak gerçekleşti.

H&M grubu, covid-19 durumuyla başa çıkmak için hızlı ve güçlü önlemler uyguladı. Kriz çalışması, mal alımları, yatırımlar, kiralar, personel ve finansman dahil olmak üzere işletmenin tüm bölümlerini kapsamıştır. Bu, çok beğenilen tahsilatlar ve güçlü bir maliyet kontrolü ile birleştiğinde kazançlarda hızlı bir toparlanmaya yol açtı ifadeleri hazırlanan raporda yazıldı.

HALA PANDEMİDEN ETKİLENİYOR

Eylül ayında, yerel para birimlerinde satışlar geçen yıl aynı aya göre yüzde 5 azaldı. Toplam mağaza sayısının yüzde 3'üne tekabül eden 166 mağaza ise şu anda kapalı.

H&M, "Grubun çok sayıda mağazası hala yerel kısıtlamalardan ve sınırlı çalışma saatlerinden etkileniyor" denildi.