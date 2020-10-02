Kripto para borsasında satış dalgası





Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmada, "blokzincirler arasındaki ayrım" şöyle tanımlanıyor: "... Bir blokzincirde değişiklik yapmak için işlemleri doğrulamada kullanılan işlem gücünün yüzde 51'ini ele geçirmek gerektiğinden, diğer faktörler aynı kaldığında, bir blokzincirin işlem gücü ne kadar fazlaysa güvenliği de o kadar fazladır. Bu da yeni blokzincirlerin –her ne kadar ümit verici tasarımlara sahip olsalar da– Bitcoin veya Ethereum kadar güvenli olabilmek için daha büyük ölçeğe ulaşmaları gerektiğini gösterir.



Tabii ki bütün blokzincirler açık değildir. "'İzinli' blokzincirler genelde blokzincire kimlerin erişim sağlayacağına karar veren bir merkez tarafından işletilirler. Buna güzel bir örnek, müşterileri arasındaki işlemleri kolaylaştırmak için dahili olarak geliştirdiği özel bir blokzincir kullanan banka gibi bir finansal kurum olabilir.



Diğer taraftan, özel blokzincirdeki varlıklar hack'lenmeye veya yüzde 51 ataklarına karşı çok korumasız değillerdir ancak merkezi tarafın blokzinciri değiştirme gücü vardır, dolayısıyla yine de bir 'karşı taraf' riskinden bahsetmek mümkündür."