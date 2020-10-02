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    • Ekonomi
    • 02.10.2020 09:12
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    • 02.10.2020 09:12
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    2 Ekim 2020 fiyatları talepte daralma endişeleriyle düştü

    Son dakika haberine göre artan Covid-19 vakalarının hükümetleri yeniden sıkı önlemler almaya zorlayacağı endişeleriyle fiyatlarındaki düşüş sürüyor. hafif yüzde 1.19 düşüşle 38.26 dolara, Aralık teslimi Brent hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 1.03 düşüşle 40.51 dolara geriledi.

    DHA
    Petrol fiyatları yönünü aşağı çevirdi

    Petrol piyasalarını etkileyen gelişmeler arasında, Eylül'de toplam 300 bin yeni vakanın görüldüğü İspanya'nın başkenti Madrid'in birçok bölgesinde bugünden başlamak üzere sokağa çıkma yasaklarının başlaması da bulunuyor.



    Rusya'da da, toplam vakaların 1.2 milyonu bulmasının ardından, Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, kent genelinde yeni sınırlamaların uygulamaya koyulacağını açıkladı.



    Bu gelişmelerle Kasım teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 1.19 düşüşle 38.26 dolara, Aralık teslimi Brent hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 1.03 düşüşle 40.51 dolara geriledi.
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    Haberler Ekonomi 2 Ekim 2020 petrol fiyatları talepte daralma endişeleriyle düştü