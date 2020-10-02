PlayStation 5 fiyatı ne kadar oldu? PS5 Türkiye fiyatı kaç TL? PS5 satışa çıktı mı?

PS5 Türkiye fiyatı kaç TL? PS5 satışa çıktı mı? PlayStation 5 fiyatı ne kadar oldu? Oyunlarıyla ve performansıyla şimdiden büyük heyecan yaratan PlayStation 5 dünyada merakla bekleniyor. Tüm dünyanın heyecanla beklediği PlayStation 5'e Türkiye'de de büyük ilgi gösteriliyor. Peki, PS5 Türkiye fiyatı ne kadar? PS5 fiyatı ne kadar oldu? PS5 satışa çıktı mı? İşte detaylar…
PS5 FİYATI NE KADAR OLACAK?
Xbox Series X ve 299 dolarlık Xbox Series S, Türkiye'de sırasıyla 9.299 TL ve 5.399 TL'ye satılacağı iddia edilirken bu durum da PlayStation 5 fiyatı için fikir verdi. 499,99 dolarlık (yaklaşık 3.750 TL + vergiler) fiyatıyla hayranlarıyla buluşurken PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatı ise 399,99 dolar (yaklaşık 3.000 TL + vergiler) olacağı belirtilmişti.
Diskli versiyonun vergilerle birlikte 9.000 TL bandının üstünde olması bekleniyor. Disksiz versiyonunun ise 7.500 TL üstü bir fiyattan satışa çıkacağı düşünülüyor.
PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
PlayStation 5'in biri fiziksel oyun disklerinin takılabildiği standart, diğeri ise herhangi bir disk girişi olmayan ve oyunların internet üzerinden dahili hafızaya yüklenebildiği dijital (PlayStation 5 Digital Edition) olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.
8 çekirdekli, 3.5 GHz hızı destekleyen AMD Zen 2 işlemciden güç alan PS5'in grafik işlemcisinde ise yine AMD'nin RDNA 2 mimarisi yer alıyor. 8K çözünürlüğü de destekleyen PS5'te 16 GB GDDR6 RAM, 825 GB SSD dahili depolama birimi ile geliyor.
Genişletilebilir depolama için NVMe SSD yuvasına sahip olan konsolda, harici depolamaya olanak sağlamak için de ekstra USB portu bulunuyor. Tanıtımda yapılan açıklamaya göre PS4'te 1 GB'lık boyut için 20 saniyelik bir ön yükleme süresi bulunurken, PS5'te 2 GB'lık veri için yükleme süresi 0.27 saniyeye kadar düşüyor.
PlayStation 5'te yer alan iki yeni motordan biri olan Tempest Engine, daha zengin ve daha doğal seslerin üretilmesine imkan tanırken, Geometry Engine ise geliştiricilerin ekran boyunca daha fazla üçgen kaydırmasına yardımcı oluyor.
PS5 ile birlikte artık PlayStation'ın bir klasik haline gelen oyun kontrolörü DualShock da yerini DualSense'e bırakıyor. Aslında Sony'nin ilk olarak nisan ayında tanıttığı DualSense adı verilen yeni oyun kumandası, dahili mikrofon, daha hassas tepkiler, hareket sensörü ve ergonomik tasarımı ile öne çıkıyor.
Sony'nin yeni oyun konsolu ile birlikte ilk PS5 aksesuarları da sahneye çıktı. Bu aksesuarlar arasında, çift 1080p lensle gelen yeni HD kamera, 3D ses desteği ve çift gürültü önleyici mikrofon barındıran kulaklık, sesli komutları algılamak için dahili mikrofon barındıran uzaktan kumanda, aynı anda iki farklı oyun kumandasını şarj edebilen DualSense şarj istasyonu da bulunuyor.