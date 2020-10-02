PlayStation 5 fiyatı ne kadar oldu? PS5 Türkiye fiyatı kaç TL? PS5 satışa çıktı mı?

PS5 Türkiye fiyatı kaç TL? PS5 satışa çıktı mı? PlayStation 5 fiyatı ne kadar oldu? Oyunlarıyla ve performansıyla şimdiden büyük heyecan yaratan PlayStation 5 dünyada merakla bekleniyor. Tüm dünyanın heyecanla beklediği PlayStation 5'e Türkiye'de de büyük ilgi gösteriliyor. Peki, PS5 Türkiye fiyatı ne kadar? PS5 fiyatı ne kadar oldu? PS5 satışa çıktı mı? İşte detaylar…

PS5 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Xbox Series X ve 299 dolarlık Xbox Series S, Türkiye'de sırasıyla 9.299 TL ve 5.399 TL'ye satılacağı iddia edilirken bu durum da PlayStation 5 fiyatı için fikir verdi. 499,99 dolarlık (yaklaşık 3.750 TL + vergiler) fiyatıyla hayranlarıyla buluşurken PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatı ise 399,99 dolar (yaklaşık 3.000 TL + vergiler) olacağı belirtilmişti.