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    • Ekonomi
    • 02.10.2020 22:03
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    • 02.10.2020 22:03
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    yla sürpriz indirimler geliyor! 10 TL üzeri alışverişlerinizde...

    yla hafta sonu raflarda yer alacak indirimli ürünler alışveriş yapacaklar tarafından sorgulanıyor. 10 TL üzeri alışverişlerde yapılan indirimler dikkat çekeceğe benziyor. 'de bu hafta Ahir Tam Yağlı Taze Tost Peyniri, Torku Nar Küp Şeker, Ülker Oneo Yeşil Nane Aromalı Sakız, Dr. Oetker Dark Kakao ve Çerezya Tuzlu Karışık Çerez fiyat etiketleriyle ön planda yer alıyor. İşte A101 3 Ekim aktüel kataloğu ürün listesi...

    takvim.com.tr
    A101 3 Ekim aktüel kataloğuyla sürpriz indirimler geliyor!

    A101 3 Ekim aktüel kataloğuyla hafta sonu dikkat çeken onlarca üründe sürpriz indirimler geliyor. A101'de hafta sonu satışa sunulacak ürünler arasında Mistral Tuvalet Kağıdı 12'li, Çerezya Tuzlu Karışık Çerez, Torku Nar Küp Şeker, Dr. Oetker Dark Kakao, Ülker Oneo Yeşil Nane Aromalı Sakız ve Ahir Tam Yağlı Taze Tost Peyniri yer alıyor.

    A101 3 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    ABC Toz Deterjan Çeşitleri 5 Kg 23,95 TL

    Mistral Tuvalet Kağıdı 12'li 12,95 TL

    Algida Keyif Kakao-Vanilya 9,95 TL

    Algida Carte d'Or Volcano Dondurma 9,95 TL

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Selpak Kağıt Havlu 6'lı 10,95 TL

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Bref Power Aktiv Klozet Blok 3'lü 9,95 TL

    Meyve ve sebze çeşitlerinde indirimler

    Beşler Piliç Kokteyl Sosis 5,45 TL
    Doğuş Limonata 1 Litre 3,25 TL

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    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi A101 3 Ekim aktüel kataloğuyla sürpriz indirimler geliyor! 10 TL üzeri alışverişlerinizde...