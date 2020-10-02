Gümüş fiyatları, haftanın son işlem gününde merakla sorgulatılanlar arasındaki yerini aldı. Gümüş dünkü seansı pozitif şekilde yeşilde kapatırken günün en çok kazanan kıymetli madeni olarak öne çıktı. 23.23 dolar/onstan başladığı seansı, 23.78 dolar/onstan tamamlarken önceki güne kıyasla yüzde 2.3 kazancı hanesine yazdı. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ekim gram gümüş alış satış fiyatları

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ALIŞ(TL) 6,01

SATIŞ(TL) 6,02