Gümüş fiyatları, haftanın son işlem gününde merakla sorgulatılanlar arasındaki yerini aldı. Gümüş dünkü seansı pozitif şekilde yeşilde kapatırken günün en çok kazanan kıymetli madeni olarak öne çıktı. 23.23 dolar/onstan başladığı seansı, 23.78 dolar/onstan tamamlarken önceki güne kıyasla yüzde 2.3 kazancı hanesine yazdı. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ekim gram gümüş alış satış fiyatları
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALIŞ(TL) 6,01
SATIŞ(TL) 6,02
PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ, ALTIN YATAY
Artan Covid-19 vakalarının hükümetleri yeniden sıkı önlemler almaya zorlayacağı endişeleriyle petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından, yatırımcıların riskli para birimlerinden çıkmasıyla dolar güçlendi. Altının ons fiyatı, dolardaki güçlenmeyle hafif gerilese de 1,900 doların üzerinde tutundu.
Artan Covid-19 vakalarının hükümetleri yeniden sıkı önlemler almaya zorlayacağı endişeleriyle düşen petrol fiyatlarındaki gerileme de, Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından hız kazandı, Brent petrolün varil fiyatı 40 doların, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da 38 doların altına geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 3.54 düşüşle 39.27 dolar,
- Batı Teksas yüzde 3.74 düşüşle 37.34 dolar,
- altın yüzde 0.07 düşüşle 1,904.50 dolar,
- gümüş yüzde 1.49 artışla 24.15 dolar,
- bakır yüzde 5.14 düşüşle 6,342.50 dolar,
- platin yüzde 0.93 düşüşle 892.13 dolar,
- paladyum yüzde 0.23 düşüşle 2,322.88 dolar düzeyindeydi.
ALTININ ONSU 1.906,65 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.906,65 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,02 artarak 473 bin 100 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7234 lira, satışta 7,7543 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6892 lira, satışta 7,7200 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1720, sterlin/dolar paritesi 1,2932, dolar/yen paritesi de 105,36 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,10 düşüşle 39,63 dolardan işlem görüyor.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 azalışla 474,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 769,00 lira, Cumhuriyet altını 3.147,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 474,50 liradan işlem gördü.