En uygun konut kredisi veren bankalar! Konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Peşinatsız Ev Kredisi Eksper Hesaplaması Yöntemi

Her bankanın eksper kuruluşu aynı eksper firması ile çalışmazlar. Emlakçılar, müteahhitler hangi eksperin ne kadar değer biçtiğini, hangi eksperin yüksek veya düşük fiyat verdiğini bilirler. Bu sebeple, kredisi onaylanmayacak olan şahıslar için yüksek değerde fiyat biçen eksper servislerini tavsiye ederler. Eğer evinizin emlakçıdan alıyor iseniz, muhtemelen emlakçı evin değerinin tamımına peşinatsız %100 konut kredisi çıkması için sizi uygun olan banka veya ekspere yönlendireceklerdir. Zira siz evi peşinatınız olmadığı için satın alamazsanız, bu durum ne emlakçıya, ne müteahhite, ne size nede bankaya yarayacaktır. Emlakçı, Müteahhit, Banka sizinle aynı fikirde ve herkes kredinin onaylanması için elinden geleni yapacağı için bir şekilde eksper değerini yüksek gösteren bir eksper bulunabilir veya böyle bir ve finans kuruluşu tercih edilebilir.

Konut Kredisi Masrafları Nelerdir?

Ferdi kaza ve hayat sigortası 100 lira ile 400 lira arasındadır. Tespitinde ev sahibinin yaşı, kaç para ev kredisi çektiği ve evin durumu göz önüne alınır.Konut kredisi dosya masrafı ortalama 500 lira civarındadır. Hakem heyetleri tarafından geri alınabilinen bu masraf için bankalar halen konut bu ücreti almaya devam ederler. Bu ücretin geri ödenmesi için talepte bulunmayan kişiler ise, kaderlerine razı olarak bu parayı öderler. Ancak hakem heyetine başvuranlar ise basit bir dilekçe ile parayı geri alabilirler. Yine bu parayı ödemek istemiyor iseniz, yaşadığınız yerde hizmet veren bir avukata başvuru da bulunarak 25 TL. noter vekalet ücreti ile bankalara ödediğiniz dosya masrafını geri alabilirsiniz.