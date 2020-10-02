Ekim ayı otomobil kampanyalarında yeni fiyat listesi duyuruldu. Dünyada bir milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle markalar bir süre sıfır araç üretimi yapamadı. Üretimin geçtiğimiz aylarda yavaş yavaş başlamasıyla birlikte Peugeot, Opel, Honda, Fiat, Citroen, Audi gibi markalar güncel fiyat listesini duyurdu. İşte sıfır otomobil fiyatlarında son durum...

EKİM AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI

Citroen C Elysee 179.000 lira

Fiat Egea 110.900 lira

Volkswagen Polo 165.900 lira