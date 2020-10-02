Ekim ayı otomobil kampanyalarında yeni fiyat listesi duyuruldu. Dünyada bir milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle markalar bir süre sıfır araç üretimi yapamadı. Üretimin geçtiğimiz aylarda yavaş yavaş başlamasıyla birlikte Peugeot, Opel, Honda, Fiat, Citroen, Audi gibi markalar güncel fiyat listesini duyurdu. İşte sıfır otomobil fiyatlarında son durum...
EKİM AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI
Citroen C Elysee 179.000 lira
Fiat Egea 110.900 lira
Volkswagen Polo 165.900 lira
Audi A3 Sportback 373.141 lira
Honda Civic Sedan 220.100 lira
Dacia Sandero 144.900 lira
Mercedes A Serisi 347.400 lira
Opel Corsa 159.400 lira
Peugeot 301 184.000 lira
Renault Symbol 134.900 lira
Seat Ibiza 185.000 lira
Toyota Corolla 166.800 lira