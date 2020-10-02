Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 77,75 81,25 -4,31 Kerevitaş Gıda 5,52 5,71 -3,33 İş GMYO 1,80 1,84 -2,17 ARD Bilişim Teknolojileri 31,90 32,56 -2,03 Brisa 12,84 13,09 -1,91 Şok Marketler 12,27 12,48 -1,68 Türkiye Sigorta 5,94 6,04 -1,66 Çemtaş 14,84 15,08 -1,59 İş Finansal Kiralama 3,82 3,87 -1,29 Alarko Holding 5,88 5,95 -1,18 Ford Otosan 85,85 86,75 -1,04 Aksigorta 7,64 7,72 -1,04 Arçelik 23,82 24,06 -1,00 Türk Traktör 100,60 101,60 -0,98 Hektaş 12,38 12,50 -0,96 Eczacıbaşı İlaç 6,73 6,79 -0,88 Mavi Giyim 38,34 38,66 -0,83 Bim Mağazalar 69,35 69,90 -0,79 Halkbank 5,07 5,11 -0,78 İş Bankası (C) 5,35 5,39 -0,74