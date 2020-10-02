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    • Ekonomi
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    • 02.10.2020 19:30
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kazanarak 2 Ekim'i 1.145,03 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    AA
    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Çelebi 77,75 81,25 -4,31
    Kerevitaş Gıda 5,52 5,71 -3,33
    İş GMYO 1,80 1,84 -2,17
    ARD Bilişim Teknolojileri 31,90 32,56 -2,03
    Brisa 12,84 13,09 -1,91
    Şok Marketler 12,27 12,48 -1,68
    Türkiye Sigorta 5,94 6,04 -1,66
    Çemtaş 14,84 15,08 -1,59
    İş Finansal Kiralama 3,82 3,87 -1,29
    Alarko Holding 5,88 5,95 -1,18
    Ford Otosan 85,85 86,75 -1,04
    Aksigorta 7,64 7,72 -1,04
    Arçelik 23,82 24,06 -1,00
    Türk Traktör 100,60 101,60 -0,98
    Hektaş 12,38 12,50 -0,96
    Eczacıbaşı İlaç 6,73 6,79 -0,88
    Mavi Giyim 38,34 38,66 -0,83
    Bim Mağazalar 69,35 69,90 -0,79
    Halkbank 5,07 5,11 -0,78
    İş Bankası (C) 5,35 5,39 -0,74

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 2 Ekim BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler