BİM aktüel 2 Ekim Cuma kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu!

BİM aktüel 2 Ekim Cuma kataloğu haberimizde yer alıyor. Salı ve Cuma günleri yayınlanan katalogta farklı kategoriden pek çok üründe uygun fiyat sunuluyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün nevresim takımından, yemek takımına, çatal bıçak setinden mutfak gereçlerine, elektronik ürünlerden pijama takımlarına, bornoz setlerinden banyo ürünlerine kadar pek çok seçenek mevcut. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu…

BİM 2 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı

• 12 adet servis tabağı

• 12 adet pasta tabağı

• 12 adet kase

• 12 adet çukur tabak

• 1 adet çorbalık

• 1 adet çorbalık kapağı

• 1 adet büyük kayık tabak

• 2 adet küçük kayık tabak

• 1 adet tuzluk

• 1 adet biberlik

• 1 adet kürdanlık

• 1 adet kürdanlık kapağı