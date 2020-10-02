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    • Ekonomi
    • 02.10.2020 12:02
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    • 02.10.2020 12:02
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    ? yine dopdolu!

    Her hafta Salı ve Cuma günleri BİM aktüel ürünler satışa sunuluyor, katalog ise inceden yayınlanıyor. Vatandaşlar tarafından merakla ve heyecanla beklenen ? Markete gitmeden önce alacaklarını belirlemek isteyenler kataloğu inceliyor ve liste yapıyor. Bu Cuma yine birbirinden çeşitli ürünler uygun fiyata sunuluyor. yine dopdolu, haberimizden inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel 2 Ekim Cuma kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu!

    BİM aktüel 2 Ekim Cuma kataloğu haberimizde yer alıyor. Salı ve Cuma günleri yayınlanan katalogta farklı kategoriden pek çok üründe uygun fiyat sunuluyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün nevresim takımından, yemek takımına, çatal bıçak setinden mutfak gereçlerine, elektronik ürünlerden pijama takımlarına, bornoz setlerinden banyo ürünlerine kadar pek çok seçenek mevcut. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu…

    BİM 2 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

    Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı

    • 12 adet servis tabağı
    • 12 adet pasta tabağı
    • 12 adet kase
    • 12 adet çukur tabak
    • 1 adet çorbalık
    • 1 adet çorbalık kapağı
    • 1 adet büyük kayık tabak
    • 2 adet küçük kayık tabak
    • 1 adet tuzluk
    • 1 adet biberlik
    • 1 adet kürdanlık
    • 1 adet kürdanlık kapağı

    Hisar Optima
    30 Parça Miami Çatal Kaşık Bıçak Seti
    • 6 adet yemek çatalı
    • 6 adet yemek kaşığı

    Rakle
    Altın Yaldızlı Şerbet Seti
    • 1 adet şerbetlik + 6 adet bardak
    • Tüm cam ürünleri dekorlu ve yaldız rimli cam ürünleridir.

    Berlin
    3,5 L + 7 L İkili Düdüklü Tencere Seti
    • Her iki gövdeye uygun 1 adet düdüklü kapağı
    • Her iki gövdeye uyumlu 1 adet cam kapak

    Alpina
    Ahşap Gövde Mutfak Aletleri
    • Kepce, spatula, delikli kepçe, servis kaşığı, spaghetti kaşığı, kaşık

    Naturalove
    Bambu Standlı Porselen Baharatlık
    • Bambu stant
    • 3 adet porselen baharatlık

    Çift Kişilik Yün Yorgan
    • ~195x215 cm
    • Kumaş %100 pamuk

    Jakarlı Kadife Yüz Havlusu
    • ~50x90 cm
    • %100 pamuk

    Polosmart
    Taşınabilir Şarj Aleti 30.000 mAh
    • Dual 2.1A Hızlı Şarj
    • Akıllı Cihaz Tanıma

    Naturalove
    Mermer Desenli Banyo Seti
    • 1 adet sıvı sabunluk, 1 adet diş fırçalık, 1 adet sabunluk, 1 adet diş macunluk
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel 2 Ekim Cuma kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu!