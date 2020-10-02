Bakan resmen açıkladı: Türksat 5A uydusu 30 Kasım'da fırlatılacak

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, AIRBUS D&S tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan Türksat 5A uydusunun, bakanlık ve Türksat yetkilileri tarafından teslim alındığını bildirdi.

30 KASIM'DA UZAYA GÖNDERİLECEK

Karaismailoğlu, "Türksat 5A uydusunu teslim aldık. 30 Kasım'da da inşallah uzaya fırlatacağız. Yine Türksat 5B uydusunu da 2021'in ikinci çeyreğinde faaliyete geçirmeyi ve fırlatmayı hedefliyoruz. Türksat 6A uydumuz için de çalışmalar devam ediyor. Kendi mühendislerimiz tarafından yerli ve milli olarak üretilen uydumuzu da inşallah 2022 yılı içinde uzaya fırlatmayı hedefliyoruz" dedi.

Türksat 5A uydusunun, SPACE X firmasının ABD Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezine gönderileceğini bildiren Karaismailoğlu, bu uydunun yaklaşık 1 ay sürecek hazırlıklar sonrasında Falcon 9 roketi ile 30 Kasım'da uzaya fırlatılacağını kaydetti.

'2021 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE HİZMETE BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ'

Türksat 5A uydusu ile Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunulacağını belirten Karaismailoğlu, "Karada, havada, denizde, raylı sistemlerde müthiş bir vizyon geliştirdik. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A uydusunun 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşması için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve Türksat 5A uydusunun 2021 yılının ikinci çeyreği içinde hizmete başlamasını bekliyoruz" dedi.

'HAKLARIMIZI 30 YIL KORUYACAK'

Türksat 5A uydusunun manevra ömrü ile Türkiye'nin 31 Derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacağını da vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "10 kilowatt faydalı yük gücü ile hizmete girdiğinde Türksat 5A, Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak. Uzay teknolojileri konusunda da inşallah bundan sonra teknoloji üreten, geliştiren ve ihraç eden bir konuma gelmek için canla başla bütün milletimizle birlikte çalışıyoruz" dedi.