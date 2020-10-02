BİM 2 Ekim aktüel kataloğunda yer alan ürünler bugün satışa sunuldu ve fırsatlar vatandaşların ilgisini çekti. BİM'de bugünden itibaren Polosmart Taşınabilir Şarj Aleti 30.000 mAh, Hisar Optima 8 Parça Çelik Tencere Seti, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap, Hisar Optima 8 Parça Çelik Tencere Seti, Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı ve Glass in Love Borosilikat Cam Çaydanlık ürünleri ön planda yer alan ürünler arasında bulunuyor. İşte BİM 2 Ekim aktüel kataloğu
BİM 2 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı
• 12 adet servis tabağı
• 12 adet pasta tabağı
• 12 adet kase
• 12 adet çukur tabak
• 1 adet çorbalık
• 1 adet çorbalık kapağı
• 1 adet büyük kayık tabak
• 2 adet küçük kayık tabak
• 1 adet tuzluk
• 1 adet biberlik
• 1 adet kürdanlık
• 1 adet kürdanlık kapağı
Hisar Optima
30 Parça Miami Çatal Kaşık Bıçak Seti
• 6 adet yemek çatalı
• 6 adet yemek kaşığı
Rakle
Altın Yaldızlı Şerbet Seti
• 1 adet şerbetlik + 6 adet bardak
• Tüm cam ürünleri dekorlu ve yaldız rimli cam ürünleridir.
Berlin
3,5 L + 7 L İkili Düdüklü Tencere Seti
• Her iki gövdeye uygun 1 adet düdüklü kapağı
• Her iki gövdeye uyumlu 1 adet cam kapak
Alpina
Ahşap Gövde Mutfak Aletleri
• Kepce, spatula, delikli kepçe, servis kaşığı, spaghetti kaşığı, kaşık
Naturalove
Bambu Standlı Porselen Baharatlık
• Bambu stant
• 3 adet porselen baharatlık
Çift Kişilik Yün Yorgan
• ~195x215 cm
• Kumaş %100 pamuk
Jakarlı Kadife Yüz Havlusu
• ~50x90 cm
• %100 pamuk
Polosmart
Taşınabilir Şarj Aleti 30.000 mAh
• Dual 2.1A Hızlı Şarj
• Akıllı Cihaz Tanıma
Naturalove
Mermer Desenli Banyo Seti
• 1 adet sıvı sabunluk, 1 adet diş fırçalık, 1 adet sabunluk, 1 adet diş macunluk