1 milyon taşeron işçiye müjde: Yeni döndemde gelirler artacak



Taşeron çalışanlar da artık ücret artışını belirleyen toplu sözleşme süreçlerine dahil olma hakkı elde edecek. Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasıyla hem gelirleri artacak hem de özlük hakları iyileşecek. Merkezi idarelerde kamuya geçirilen işçilere, kendi işyerlerinde geçerli olan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin 31 Ekim 2020'den sonra uygulanması kararı alındı.