1 milyon taşeron işçiye müjde: Yeni döndemde gelirler artacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle kadroya alınan 1 milyon taşeron çalışan için yeni dönem başladı. Belediyelerde Temmuz'da başlayan sendika değişimi, kamu kurumlarında 1 Kasım'da gerçekleşecek.
Taşeron çalışanlar da artık ücret artışını belirleyen toplu sözleşme süreçlerine dahil olma hakkı elde edecek. Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasıyla hem gelirleri artacak hem de özlük hakları iyileşecek. Merkezi idarelerde kamuya geçirilen işçilere, kendi işyerlerinde geçerli olan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin 31 Ekim 2020'den sonra uygulanması kararı alındı.
Yerel idarelerde ise geçiş Temmuz ayında başladı. Geçiş döneminde ücretlerde yıllık bazda yüzde 4 artı 4 artış sağlayan toplu sözleşme uygulandı.
HAZAL ATEŞ