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    • 01.10.2020 19:42
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    A101 1 Ekim aktüel kataloğu ürünleri fırsatlarla dolu! A101'de bu hafta hangi ürünler var?

    A101 1 Ekim aktüel kataloğu ürünleri merak konusu oldu. Ürünler bu kapsamda gün içerisinde marketlerden alışveriş yapacaklar tarafından araştırılıyor. A101'de satışa sunulan ürünler arasında 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL, Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1299 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 2699 TL ve Philips 10000 mAh Powerbank 79,95 TL fiyat etiketiyle yer alıyor. İşte A101 1 Ekim aktüel kataloğu ürünlerindeki fırsatlar...

    takvim.com.tr
    A101 1 Ekim aktüel kataloğu ürünleri fırsatlarla dolu!

    A101 1 Ekim aktüel kataloğu ürünleri arasında onlarca fırsat bulunuyor. A101'de bu hafta Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1299 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 2699 TL, Kiwi El Mikseri 69,95 TL, Singer Overlok Makinesi 999 TL, 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL, Philips 10000 mAh Powerbank 79,95 TL, WD 1 TB Harici Hard Disk 339 TL ürünleri tercih edileceğe benziyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte o ürünlerin fiyatları

    A101 1 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    Seg SNF-5200 No Frost Buzdolabı

    Kiwi El Mikseri 69,95 TL

    Granit Tava 45,00 TL

    Saklama Kabı 3'lü 5,50 TL

    8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL

    Canlı Çiçek Kalanchoe 8,95 TL

    Örtme Masa Örtüsü 19,95 TL

    Vip Mop Temizlik Kova Seti 119,00 TL

    Eti Burçak Gönlübol Bisküvi 5,95 TL
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    Haberler Ekonomi A101 1 Ekim aktüel kataloğu ürünleri fırsatlarla dolu! A101'de bu hafta hangi ürünler var?