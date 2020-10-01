Vatandaşlar arasında değerli bir yatırım aracı olarak altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken altın almayı düşünenler güncel fiyatları merak ediyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,81 artışla 474,70 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 yükselişle 473 bin liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son gelişmeler

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?