Vatandaşlar arasında değerli bir yatırım aracı olarak altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken altın almayı düşünenler güncel fiyatları merak ediyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,81 artışla 474,70 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 yükselişle 473 bin liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son gelişmeler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|470,70
|470,90
|474,50
|474,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.102,00
|3.123,00
|3.127,00
|3.148,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|429,00
|433,00
|433,00
|437,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.032,00
|3.052,00
|3.056,00
|3.076,00
|Yarım Ziynet
|1.516,00
|1.526,00
|1.528,00
|1.538,00
|Çeyrek Ziynet
|758,00
|763,00
|764,00
|769,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,81 artışla 474,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 769,00 lira, Cumhuriyet altını 3.148,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,81 yükselişle 474,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 473 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 468 bin 500 lira, en yüksek 473 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 473 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 485 milyon 42 bin 924,54 lira, işlem miktarı ise 1.047,86 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 505 milyon 188 bin 951,83 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese Şirketi şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.906,28 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.906,28 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 yükselişle 473 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6892 lira, satışta 7,7200 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7468 lira, satışta 7,7778 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1738, sterlin/dolar paritesi 1,2873, dolar/yen paritesi de 105,61 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4,50 azalışla 40,19 dolardan işlem görüyor.
ALTIN 1,900 DOLARA ÇIKTI, PETROL DÜŞTÜ
Dolardaki gerileme ve ABD'de koronavirüs yardım paketi üzerinde ilerleme sağlandığına ilişkin işaretlerin daha çekici hale getirdiği altının ons fiyatı 1,900 doları da aştı.
Hampetrol fiyatları da, yatırımcıların yeni bir Covid-19 salgınının küresel petrol talebi üzerinde yeni bir baskı yaratacağı endişeleriyle yüzde 3.0 dolayında düştü.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Eylül üretiminin, OPEC+ anlaşması dışında tutulan İran ve Lİbya'nın da üretimlerini artırması da petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 3.73 düşüşle 40.55 dolar,
- Batı Teksas yüzde 4.10 düşüşle 38.56 dolar,
- altın yüzde 0.76 artışla 1,900.43 dolar,
- gümüş yüzde 1.40 artışla 23.56 dolar,
- bakır yüzde 1.13 artışla 6,686.00 dolar,
- platin yüzde 0.06 düşüşle 893.15 dolar,
- paladyum yüzde 0.89 artışla 2,332.72 dolar düzeyindeydi.