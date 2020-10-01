GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Ekim ayı içerisinde yayımlanmış olan Kızılay Personel alımı ilanlarına göre adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Seyahat Engeli olmayan, İletişim ve Sunum Yeteni olan, İyi düzeyde MS Office programları bilgisi, Raporlama bilgisi ve deneyimi, B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, Bazı kadrolara göre İyi derecede İngilizce dil bilgisi olmak. Gibi şartlar aranacak. Ancak alım yapılacak kadrolara göre adaylardan farklı nitelikler aranacak.