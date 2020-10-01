



Söz konusu sahte siteler, BDDK ismi ve logosuna ilaveten mevcut BDDK internet sitesinin arka planının da taklit edilmesi ile hazırlanmakta olup BDDK tarafından düzenlenmiş gibi görünen kredi kampanyasına katılım, kredi kartı masraf geri ödeme kampanyasına katılım, kolay kredi kullanımı gibi vaatler sunmakta ve kullanıcılardan T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesi talep edilmektedir.