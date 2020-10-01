Bedava laptop başvurusu nasıl yapılır? Acun Ilıcalı bedava laptop Haydi Şimdi başvurusu başladı mı?

Bedava laptop başvurusu nasıl yapılır? Acun Ilıcalı bedava laptop başvurusu başladı mı? Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim almaya devam ediyor. EBA TV üzerinden eğitim süreci devam ederken, maddi imkanı olmayan öğrenciler de zorluk yaşıyor. Hayırseverler başlattıkları kampanyalarla öğrencilere yardımcı olmak istiyor. Peki, bedava laptop başvurusu nasıl yapılır? Acun Ilıcalı bedava laptop başvurusu başladı mı? İşte detaylar…
ACUN ILICALI BEDAVA BİLGİSAYAR, LAPTOP, TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TV8 ekranlarında Haydi Şimdi kampanyası ile başlatılan bedava bilgisayar, laptop, tablet başvurularına durumu olmayan aileler ve öğrenciler oldukça fazla ilgi gösteriyor. Birçok öğrenci, yapılan son yardımların ardından bedava bilgisayar için nasıl başvuru yapılacağını sorguluyor.
Acun Ilıcalı tarafından başlatılan 'Haydi Şimdi' sloganı doğrultusunda düzenlenen gecede 100 bin lira üzerinde bağış yapanlar canlı yayına alındı. SMS ile bağış yapmak isteyenler ise EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağışta bulunmayı ihmal etmedi. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı, 7.5 milyon lira bağış toplandığını ve bu rakamlara SMS'lerin dahil edilmediğini ifade etti.
ÜCRETSİZ LAPTOP VE TABLET NASIL ALINIR?
Baykar Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yapıldı. Öğrenciler arasında eğitimde fırsat eşitliğinin yakalanmasının en büyük gayeleri olduğu belirtildi. Bunun için alınan tabletlerin ihtiyaç sahibi olan öğrencilere dağıtılması için Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülecek bir çalışmanın ardından ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesi ve dağıtım işlemlerinin yapılması planlanıyor. Ancak bu dağıtım işlemlerinin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.
TABLET KAMPANYALARI
Bakan Ziya Selçuk, tablet kampanyaları hakkında şunları söyledi:
Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak.
Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız.
MSB İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE TABLET DAĞITILACAĞINI DUYURDU!
MSB ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılacağını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimize destek için biz de varız! Milli Savunma Bakanı Sn. Hulusi Akar'ın talimatıyla; Bakanlığımız bağlısı MKEK Kurumu 1.500 adet, ASFAT A.Ş. 1.500 adet olmak üzere toplam 3.000 adet tablet ile gençlerimize destek oluyoruz. #TEKNOFEST2020 #MilliTeknolojiHamlesi" ifadeleri kullanıldı.
ESENLER BELEDİYESİ'NDEN ÖRNEK PROJE: TABLETSİZ ÇOCUK KALMASIN
Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Esenler Belediyesinden 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.
•Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak
•Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.
•İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.
•Esenler'de ikâmet ediyor veya Esenler'de bir okulda okuyor olmak.
•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.
•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.
•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.
•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.
•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.
•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.
•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.
TUZLA'DA 'ASKIDA TABLET' KAMPANYASI
Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.
Eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulan başvuru formları, belediye görevlileri tarafından incelenerek uygunluk durumu değerlendirilecek. Ardından askıya bırakılan tabletler görevliler tarafından öğrencilerin kapısına asılacak.
BAYKAR TABLET YARDIMI NASIL ALINIR?
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Bayraktar "Fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktık. Engeller kaldırıldığında öğrencilerimizin bizi daha güzel bir geleceğe ulaştıracağına inanıyoruz" dedi.