Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü arttı

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 481 milyar 901 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 30 milyar 161 milyon lira oldu.

Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 30,2, krediler toplamı yüzde 31,1 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 55,9 yükseldi. Ağustosta kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 4,14 olarak kayıtlara geçti.