Pandemi sonrasında vatandaş karantina nedeni ile daha fazla internet kullanmaya başlarken tarifelerdeki kotalar yetersiz kalınca cep telefonu operatörlerinin hediye internet kampanyaları da hız kazandı. Daha fazla aboneye sahip olmak için yarışan operatörlerin arasında başlayan rekabet tüketiciye yaradı. 15 GB bedava internet kazanma fırsatı sunuldu. İşte Turkcell, Türk Telekom bedava internet kampanyaları ile 1 GB, 2 GB, 5 GB, 8 GB, 10 GB ve 15 GB bedava internet kazanma fırsatı! Bedava internet kampanyaları, GSM operatörleri tarafından aboneleri için düzenlenen ve internet ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlayan kampanyalardır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
TÜRK TELEKOM SİL SÜPÜR KAMPANYASI İLE 10 GB BEDAVA İNTERNET!
Türkiye'de en çok aboneye sahip olan cep telefonu operatörleri arasında yer alan Türk Telekom başlatmış olduğu sil süpür uygulaması ile kullanıcılara 10 GB'a kadar bedava internet kazanma imkanı sunuyor.
VODAFONE BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI
Abonelerine Vodafone Hediye Çarkı uygulaması üzerinden günlük 1 GB, 2 GB, 5 GB ve 10 GB hediye internet kazanma imkanı sunan Vodafone aynı zamanda uygulama linki üzerinden arkadaşını Vodafone abonesi olmak için davet eden kişilere de 15 GB bedava internet kazanma imkanı sunuyor.
TURKCELL BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI
Turkcell abonelerine çok sayıda farklı kampanya altında bedava internet kazanma imkanı sunuyor. Ücretsiz olarak sunulan bu imkanlardan yararlanmak için abonelerin uygulama üzerinden başvuru yapmaları yeterli oluyor.
Yine Turkcell Salla KAzan uygulaması ile de bedava internet kazanma imkanı bulunuyor.
Bedava İnternet Kampanyaları Nedir?
Bedava internet kampanyaları, GSM operatörleri tarafından aboneleri için düzenlenen ve internet ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlayan kampanyalardır. Yapılan kampanyalar kapsamında farklı uygulamaların indirilmesi ya da TL yüklemesi gibi aboneler tarafından yapılacak faaliyetler karşılığında bedava internet yüklenmektedir.
Bedava İnternet Kampanyalarına Nasıl Başvurulur?
Bedava internet kampanyaları abonelerin internet ihtiyacını karşılamak için üretilmiş bir çözüm olarak karşımıza çıkmakla birlikte bedava internet kampanyalarına farklı şekillerde katılabilmek söz konusudur.
Bunlardan ilki GSM operatörleri tarafından geliştirilen uygulamaların sanal mağazalar üzerinden telefonunuza indirilmesi sonucunda bedava internet paketlerinin otomatik olarak yüklenmesi şeklinde gerçekleşmektedir. GSM operatörlerinin kendilerine has uygulamaları üzerinden sunduğu eğlenceli uygulamalara katılma sonucunda bedava internet paketleri kazanılmaktadır. Bir diğeri faturasız hat kullanıcılarının TL yüklemelerini online olarak yaptıktan sonra mesaj göndermeleri sonucunda gerçekleşmektedir.