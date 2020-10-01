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    • 01.10.2020 08:48
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    yüzlerce yeni personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı | İŞKUR OGM personel alım ilanı

    (OGM), Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile 274 daimi işçi istihdam edeceğini duyurdu. İlan başvuruları 5-9 Ekim tarihleri arasında İŞKUR'dan yapılacak.

    OGM yüzlerce yeni personel alacak! İlan yayınlandı

    (OGM), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 274 daimi işçi istihdam edecek.

    OGM'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, genel müdürlüğün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 171 greyder, 56 dozer, 41 ekskavatör ve 6 iş makinesi operatörü olmak üzere 274 belirsiz süreli (daimi) işçi alımı yapılacak.

    Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar, 5-9 Ekim tarihlerinde İŞKUR üzerinden yayımlanacak.

    İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.

    Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanındaki kadro sayısının 4 katı aday çağrılacak. Bu adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

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