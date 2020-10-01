Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 643,2 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 700 bin varil (yüzde 0,3) artışla 228,2 milyon varile yükseldi.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 45 bin varil azalışla yaklaşık 5,12 milyon varile gerilerken, petrol ihracatı günlük ortalama 490 bin varil artarak 3,5 milyon varil oldu.