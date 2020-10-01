



Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmada, "blokzincirler arasındaki ayrım" şöyle tanımlanıyor:



"Bütün açık blokzincirler aynı özellikte değildir. Bitcoin ve Ethereum gibi dominant zincirler iş kanıtlı model (proof-of-work, madenciler token ödülü karşılığında ağa işlemleri onaylayarak katkıda bulunurlar) ile çalışırken işlem onayında farklı metotlar kullanan, daha az enerji tüketen yoğun modelleri geliştirmek için önemli kaynaklar ayrılmaktadır.

"Detaya girmemekle birlikte, işlemleri doğrulamak/onaylamak bir blokzincirin güvenliği için zorunlu olduğundan bu ayrımları anlamak oldukça önemlidir.

"Blokzincirin güvenliğinde büyüklük de (madencilikle bulunan blok sayısı ve işlem gücü) önemli bir faktördür."