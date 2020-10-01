Sosyal Güvenlik Kurumu SGK emeklilik hakkı elde edemeyen çalışanlara SGK primlerini geri ödüyor. İşte SGK'dan toplu para almak için sağlanması gereken o koşullar; Emekli olamayan vatandaşlara sağlanan desteklerden bir tanesi de toplu para iadesi. SGK bu alanda vatandaşlara gerekli koşulları sağlamaları durumunda ödenmiş prim paralarını geri iade ediyor. Çalışma hayatı içerisinde yer alan kadınlar ve erkekler yaşlılıklarında emekli olabilmek için mevzuatta yer alan 3 temel şartı aynı anda yerine getirmek zorundalar. Vatandaşlar öncelikle çalışma başlangıcı, ilk başlangıç tarihi ve bunun gibi birçok koşula bağlı olarak değişen SGK Prim ödemesi şartını sağlamak zorundalar. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
SGK TOPLU PARA İADESİ
Çalışma hayatı içerisinde yer alan kadınlar ve erkekler yaşlılıklarında emekli olabilmek için mevzuatta yer alan 3 temel şartı aynı anda yerine getirmek zorundalar. Vatandaşlar öncelikle çalışma başlangıcı, ilk başlangıç tarihi ve bunun gibi birçok koşula bağlı olarak değişen SGK Prim ödemesi şartını sağlamak zorundalar.
SGK prim ödemesinin şartının yanında çalışanların belirli bir çalışma gün şartına da haiz olmaları gerekiyor. Son dönemlerde sık sık konuşulan son şart ise yaş şartı. Yine bazı etmenlere bağlı olarak değişen bu şartın da sağlanması durumunda emeklilik hakkı elde ediliyor.
NE KADAR ÖDEME YAPILIR?
SGK tarafından talep edilen bu şartların sağlanmaması durumunda ise toplu para iadesi almak mümkün. SGK toplu para iadesine ilişkin açıklamasında çalışanların gün ve yaş şartını tamamlamış olmaları, prim eksiği yüzünden emekli olamamaları durumunda toplu ödeme yapıldığını duyurdu.
Bu ödemeler güncel tutarlarla yapılır ve alınan maaş ile sağlanan sağlık hizmetleri hesaplamaları sonrası kişiye özel belirlenir. SGK'dan toplu para iadesi almak için ise vatandaşların SGK'ya yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.
KİMLER PRİM PARASI ALABİLİR?
Prim parası almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşulların başında; emekli olmak için yaş ve gün şartının sağlanmış olması. Toplu prim parası sadece prim şartı eksik olanlara ödeniyor. Bunun dışında kişinin hiçbir şekilde sigortalı bir işte çalışmaması ve kendi işiçni yürütüyor olmaması gerekiyor.
Bunların dışında kadınlarda 20 yıl erkeklerde ise 25 şartının da sağlanması gerekiyor. Bu şartların tamamının sağlanması durumunda ise SGK güncel oranlara göre yapılan hesaplama sonucu toplu prim parası iadesi yapıyor.
SGK TOPLU PARA İADESİ BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?
Sizde bu grup içerisinde yer alıyorsanız bu duruma yaşadığınız il ve ilçede yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezleri üzerinden kimlik belgeniz ile başvuruda bulunabilir burada size verilecek olan matbu dilekçe örneğini doldurarak prim iadesi talep edebilirsiniz.
TOPLU PARA İADESİ BAŞVURU ŞARTLARI
Tüm bu başvuru koşullarını sağlayan vatandaşlar başvurularını SGK il veya ilçe müdürlüklerine yapabilirler. Başvuru işlemleri yazılı dilekçe ile şahsen yapılacak. Ayrıca vefat eden bir sigortalının eşi veya çocukları da prim iadesi için başvuru yapabilirler.
ERKEN DAVRANILMALI
Sosyal güvenlik mevzuatımızda bir kişinin aynı anda 2 farklı iş yerinde sigortalı olarak çalışmasında bir sakınca bulunmuyor. Böylece hem prime esas kazançları yani SGK'ya bildirilen brüt maaş miktarları artıyor, hem de ileride alacakları emekli maaşı yükseliyor. Prime esas kazanç dediğimiz yani SGK'ya bildirilen brüt maaşımızın bir üst sınırı bulunuyor. Alt sınır olan brüt asgari ücretin (bu yıl için 2.558,40 TL) 7.5 katı (bu yıl için 19.188 TL) tavanı oluşturuyor. Bu rakamdan daha yüksek kazanç bildirilemiyor ve prim ödenemiyor. Dolayısıyla bunu aşan kazançlar için geri iade imkanı doğuyor. Burada tek bir işte çalışıp 19 bin 188 TL'den daha yüksek brüt maaş alanlarla birlikte, 2 işte alıp tavan kazancı aşanlar fazla ödenen primleri geri alabiliyor. SGK, aldığı uzun vadeli sigorta primlerinin, yaşlılık aylığı bağlayamadığı kısmını geri iade ediyor. Bu durumda olanlar SGK'ya müracaat ettiklerinde tavanı aşan kısımdaki sigortalı hissesini geri alabiliyor. Bu paraların geri alınabilmesi için mutlaka yazılı müracaat etmek gerekiyor.
Böylece sizin için hesap yapılıp ortaya çıkan rakam geri ödeniyor. Faiz işletilmediği için ne kadar erken davranılırsa kayıp o kadar az olacaktır.
VEFAT EDENE DE VAR
Emeklilik için belli oranda primi olanlar eğer çalışma imkanı yoksa bu yöntemle paralarını geri alabilir. Bu durumda olup vefat eden sigortalıların yakınları ve hak sahipleri de bu paraları alabiliyor.
4/a (SSK) ve 4/b'li (Bağ-Kur) ile 01/10/2008 tarihinden sonra ilk defa 4/c'li (Emekli Sandığı) olan kişilerin ölmeleri ile birlikte hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması halinde, ölen sigortalıya ait uzun vadeli sigorta kolları prim tutarlarının yani malullük, yaşlılık ve ölüm primi tutarlarının toptan ödeme şeklinde alma hakkına sahip oluyorlar.
NE ZAMAN EMEKLİ OLACAKSINIZ?
■ 17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. E.K.
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.
■ 01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum?
Ufuk Ş.
Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.
Dolayısı ile 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021 tarihini beklemelisiniz.
Ayrıca 5000 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
■ 01.03.1970 doğumluyum, ilk işe girişim 1991 yılı 10'uncu ay. 1990 3'üncü ayda askere gittim, 1991 8'inci ayda terhis oldum. İsmail DEMİR
İşe girişinize göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz.
En az 6 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı 01.03.2022 tarihinde emekli olabilirsiniz.
■ 1993 Temmuz SGK girişliyim. 4000 gün prim ödemem var. 11.12.1977 doğumluyum. Askerlik 6 ay yaptım ve ödemedim. E. SARI
İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
25 yıl şartınız tamamlanmış. 1675 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız, 2031 yılında da yaşınız dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 11.12.2031 olacaktır.