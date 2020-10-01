2021 yılı asgari ücret zammı milyonlar tarafından heyecanla bekleniyor. Bu anlamda asgari ücretten alınan veri için muafiyet iddiaları ise Meclis'in açılmasıyla birlikte gelmeye başladı. AGİ tablosuna göre hangi çalışanın ne kadar maaş alacağını haberimizde verdik. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
2021 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
2020 yılında asgari ücret net tutarı 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan heyet ile beraber Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı için asgari ücreti belirlemişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, komisyon toplantısının hemen ardından yaptığı açıklamasında asgari ücretin enflasyon oranının yüzde 3 üzerinde olduğunu söyleyerek yüzde 15.03 olarak belirlendiğini söylemişti.
1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmesine karar verilmişti.
ASGARİ ÜCRET AYLIKLARINA 397 TL EK ZAM FORMÜLÜ GELİR Mİ?
Asgari ücret ödemelerinde şöyle bir formül olabilir. Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir
463 TL JEST OLACAK MI?
Asgari ücretli çalışan vatandaşlar ise Bakan Selçuk'un açıklamalarında belirttiği jestin aslında 463 liralık ikramiye verilmesi kapsamında tam anlamını bulacağını ifade ediyorlar.
75 LİRA DESTEK UYGULANIYOR
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:
"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."
Öte yandan, halihazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak..
AGİ 2020 NE KADAR?
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:
"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."