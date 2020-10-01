İşsizlik maaşı alan vatandaşlar ödemelerin hangi tarihte hesaplarda olacağını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yapılacağı tarihi vatandaşlarla paylaştı. Peki, işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...
İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim'de hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.
Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle İŞKUR üzerinden başvurular internet ortamından alınıyor. Bu nedenle başvuru işlemlerinizi elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.
İşsizlik maaşının ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekiyor. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanıyor.
İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?
* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
İŞSİZLİK MAAŞI SÜRESİ NE KADAR?
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
* 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
* 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
* 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,
süre ile işsizlik maaşı ödeniyor.
BAKAN SELÇUK'TAN DESTEK ÖDEMELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Bakan Selçuk, resmi Twitter hesabından Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği, sosyal destek programı ve biz bize yeteriz Türkiyem isimli destekler ve yardımlarla ilgili bir tablo paylaştı. Sosyal Destek Programı Faz 1'de 2.111.254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin TL, FAZ 2'de 2.316.010 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin TL ve FAZ 3'te de 1.836.330 haneye 1 milyar 836 milyon 330 bin TL destek verildiği açıklandı.
Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3.579.805 çalışana 18 milyar 728 milyon 191 bin 979 TL, nakdi ücret kapsamında 1.976.532 çalışana 4 milyar 398 milyon 944 bin 124 TL ve işsizlik ödeneği kapsamında 811.469 kişiye de 3 milyar 566 milyon 751 bin 617 TL ödeme gerçekleştirildi. Bakan Selçuk; Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki bu yardım ve desteklerin toplamda 34 milyar 917 milyon 720 bin 720 TL'ye ulaştığını belirtti.