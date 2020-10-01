Devlet asgari ücretle çalışan vatandaşlar için 2021 yılı zam görüşmelerinde 75 TL jest yaptığını açıklamıştı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyurulan bu jeste ek olarak yeni bir jest yapabilir. Peki, asgari ücrete 397 TL ek zam olacak mı? Asgari ücretli vatandaşların her ay ödediği gelir vergisi ve damga vergisinin alınmaması da gündemde. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret hakkındaki açıklamasında, Türkiye'deki asgari ücretin birçok AB üyesi ülkeye göre daha iyi durumda olduğunu belirtti.. Asgari ücret, yasal olarak saptanmış belli kriterlere göre işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenen ücrettir. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
2021 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
2020 yılında asgari ücret net tutarı 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan heyet ile beraber Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı için asgari ücreti belirlemişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, komisyon toplantısının hemen ardından yaptığı açıklamasında asgari ücretin enflasyon oranının yüzde 3 üzerinde olduğunu söyleyerek yüzde 15.03 olarak belirlendiğini söylemişti.
1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmesine karar verilmişti.
ASGARİ ÜCRET AYLIKLARINA 397 TL EK ZAM FORMÜLÜ GELİR Mİ?
Asgari ücret ödemelerinde şöyle bir formül olabilir. Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir
463 TL JEST OLACAK MI?
Asgari ücretli çalışan vatandaşlar ise Bakan Selçuk'un açıklamalarında belirttiği jestin aslında 463 liralık ikramiye verilmesi kapsamında tam anlamını bulacağını ifade ediyorlar.
75 LİRA DESTEK UYGULANIYOR
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:
"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."
Öte yandan, halihazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak..
AGİ 2020 NE KADAR?
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:
"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."
2020 AGİ TABLOSU
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL
ASGARİ ÜCRET NEDİR?
Asgari ücret, yasal olarak saptanmış belli kriterlere göre işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenen ücrettir. İşçi ve ailesinin ekonomik ve sosyal hayatlarını en iyi şekilde yaşayabilmelerini sağlayacak minimum ücretin belirlenmesi asgari ücret ile mümkün kılınmıştır.
ASGARİ ÜCRETİN TARİHÇESİ
Asgari ücretin dünya üzerinde 114 yıllık tarihi geçmişi bulunmaktadır. Asgari ücret dünyada ilk kez 1890 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda'da uygulanmaya başlanmış, 1900'lü yılların başı itibari ile de önce Avrupa'da, daha sonra da tüm dünyada uygulanmaya devam edilmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 1928 yılında kabul etmiş olduğu "Ücret Belirleme Yöntemleri ile İlgili Sözleşme", ülkemizde 1973 yılında imzalanmış olup, 1974 yılında onaylanarak asgari ücretin uygulanması uluslararası ölçütler eşliğinde yapılmaya başlanmıştır.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?
Ülkemizde asgari ücret, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Bu komisyon 15 üyeden oluşmaktadır. Komisyon üyeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2 temsilci, TÜİK temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilcidir.
ASGARİ ÜCRET BELİRLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLİR?
Asgari ücret, işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı olarak belirlenmektedir. Ülkenin asgari ücret belirlendiği dönemdeki sosyal ve ekonomik durumu, geçim şartları, güncel ödenmekte olan ücretlerin genel durumu ile geçinme indeksleri dikkat edilen diğer konuları oluşturmaktadır.
ASGARİ ÜCRET NASIL HESAPLANIR?
Asgari ücret, tüm işçi bölümlerini kapsayacak şekilde "günlük" olarak belirlenmektedir. Günlük hesap üzerinden de "Aylık" ve "Saat" ücreti hesaplanmaktadır. Asgari ücret net hesaplanıp, brüt olarak ilan edilmektedir. Sebebi brüt tutar hesabından, Damga Vergisi ile Gelir Vergisi, İşsizlik Fon Payı ve SGK İşçi Payının kesiliyor olmasıdır. Belirlenen asgari ücretin uygulanması yasal olarak zorunludur.