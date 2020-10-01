Meclis'e sunuldu! 2028'e kadar vergisiz dönem

TÜRK ŞİRKETLERİNDEN SERTİFİKA

Düzenlemeyle ayrıca, elektronik sertifika hizmet sağlayıcıların, internet sitesi kimlik doğrulama sertifikası verebilmesi amaçlandı. Buna göre, Google tarafından aranan güvenli site belgesinin verilmesi, globalsign, verisign gibi yabancı şirketler tarafından yapılırken, bu düzenlemeyle BTK tarafından yetkilendirilen, Türk denetleme şirketleri yapabilecek. AK Parti tarafından imzaya açılan teklifte, yeni girişimler ve genç girişimcilere yönelik sağlanan olanaklar ve yeni düzenlemeler şöyle: