Bayraktar, TWİTTER hesabından yaptığı açıklamada, "TEKNOFEST2020 paydaşlarımızın ve ev sahiplerimizin toplam tablet bilgisayar bağışı 81 bine ulaştı. Gençlerimiz bilgiye erişecek, #MilliTeknolojiHamlesi'nde çıtayı yükseltecek!" sözlerini kullandı. Bayraktarın TWİTTER hesabından paylaştığı fotoğrafta, kampanya doğrultusunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 20 bin adet, Gaziantep Şahinbey Belediyesi 20 bin adet, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 10 bin adet, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 10 bin adet, Baykar 5 bin adet, Aselsan 5 bin adet, TUSAŞ 5 bin adet, STM 1000 adet, HAVELSAN 1000 adet, ROKETSAN 1000 adet, TEI 1000 adet, TÜRKSAT 1000 adet, TARNET'in 1000 adet tablet bağışladığı açıklandı.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

"Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor. Kardeşlerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için pazar akşamı TV8'de büyük bir kampanya düzenlendi. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım şeklinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, 10 milyon tl değerinde bir yardım topladı. Acun Ilıcalı başlattığı dizüstü bilgisayar yardımları MEB tarafından Ekimde başvuruları alınacak.