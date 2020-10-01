Türkiye'de elektrik tarifeleri 3 ayda, doğal gaz aylık belirleniyor. EPDK, yeni tarifeleri belirlemek üzere dön özel bir toplantı yaptı. Toplantıda, sektörün maliyetleri masaya yatırıldı. Dolar kuru artışı, kur artışına bağlı olarak YEKDEM'den gelen (güneş, rüzgar, su gibi YEKDEM kapsamındaki üretim tesislerinde alım garantileri dolar üzerinden hesaplanıyor) ek maliyet ve diğer maliyetler değerlendirildi. Bu veriler çerçevesinde elektriğe, tüm abone gruplarında yılın son çeyreğinde yüzde 5.75 zam yapıldı.

İŞTE YENİ FİYATLAR

EPDK'nın, 1 Ekim tarifelerine ilişkin kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, eski ve yeni tarifeler:

Bu kararla birlikte bir kilovatsaat elektrik (tüm vergi, pay ve fonlar dahil) konutlarda 71.02 kuruştan 75.10 kuruşa, sanayide 70.97 kuruştan 75.06 kuruşa ve ticarethanelerde 94.44 kuruştan 99.87 kuruşa çıktı.