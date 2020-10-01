Bu ülkelerin çoğunun tam toparlanmaya başlarken ikinci bir ekonomik sıkıntı yaşayabileceğine dikkat çekilen yazıda, gelişmekte olan ülkelerde borç krizini önlemek için acil ilave adımlar atılması gerektiği ifade edildi.

Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'nin 2021'e kadar uzatılması gerektiğinin vurgulandığı yazıda, borç kırılganlığı olan ülkelerin, borç yönetimi ve büyümeyi yeniden canlandırmaya yönelik önlemlerle acilen bununla mücadele etmesi gerektiği belirtildi.