Yazıda, "2019 sonu ile karşılaştırıldığında, 2021 ortalama borç oranlarının gelişmiş ekonomilerde gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 20'sine, gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde yüzde 10'una ve düşük gelirli ülkelerde yaklaşık yüzde 7'sine yükselmesi tahmin ediliyor." ifadesine yer verildi.
Bu ülkelerin çoğunun tam toparlanmaya başlarken ikinci bir ekonomik sıkıntı yaşayabileceğine dikkat çekilen yazıda, gelişmekte olan ülkelerde borç krizini önlemek için acil ilave adımlar atılması gerektiği ifade edildi.
Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'nin 2021'e kadar uzatılması gerektiğinin vurgulandığı yazıda, borç kırılganlığı olan ülkelerin, borç yönetimi ve büyümeyi yeniden canlandırmaya yönelik önlemlerle acilen bununla mücadele etmesi gerektiği belirtildi.