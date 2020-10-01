En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 Ocak SSK Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Bu sorular yeni yılın yaklaşmasıyla emeklilerin gündeminde yavaş yavaş yerini almaya başladı. Yaklaşık 13 milyon emekli bu yılın son zammını Temmuz ayında aldı. Emeklilerin maaşları yüzde 5.75 oranında artırıldı. Milyonlarca kişi bir sonraki zammı Ocak ayında alacak. Merkez Bankası'nın açıkladığı son beklenti anketi de bu zammın oranına ilişkin ipucunu verdi.

YENİ YILDA EMEKLİ MAAŞLARINA KAÇ TL ZAM YAPILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 5.4 olacak. En düşük maaş esnafta bin 988, SSK'lılarda 2 bin 353 liraya yükselecek.