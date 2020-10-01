En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 Ocak SSK Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Bu sorular yeni yılın yaklaşmasıyla emeklilerin gündeminde yavaş yavaş yerini almaya başladı. Yaklaşık 13 milyon emekli bu yılın son zammını Temmuz ayında aldı. Emeklilerin maaşları yüzde 5.75 oranında artırıldı. Milyonlarca kişi bir sonraki zammı Ocak ayında alacak. Merkez Bankası'nın açıkladığı son beklenti anketi de bu zammın oranına ilişkin ipucunu verdi.
YENİ YILDA EMEKLİ MAAŞLARINA KAÇ TL ZAM YAPILACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 5.4 olacak. En düşük maaş esnafta bin 988, SSK'lılarda 2 bin 353 liraya yükselecek.
TÜFE TAHMİNİ % 11.46
Ekonomistlerle yapılan Eylül ayı beklenti anketinde cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 11.46 çıktı.
Bu tahmin tutarsa, önümüzdeki Ocak ayında 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşları yüzde 5.4 yükselecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
En düşük esnaf emeklisi aylığı buna göre bin 886 liradan bin 988 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 353 liraya yükselecek. Emeklilerin zam oranını önümüzdeki günlerde enflasyon verilerinin seyri gösterecek. Zam oranı Ocak'ta belli olacak ve aynı ay içerisinde emekli maaşlarına yansıtılacak.
YENİ ZAM İÇİN VERİ GELDİ
Emekliler için yeni zam oranını 6 aylık enflasyon belli edecek. Bu rakam 3 Ocak'ta açıklanacak.
EK ÖDEME TUTARI ARTACAK MI?
Ek ödeme tutarına göre maaşlarda artış görülüyor. TÜED tarafından ek ödemelerde artış gündeme taşınmıştı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek ödeme artışında iki farklı formül gündemde.
ÇALIŞANLA EŞİTLENECEK
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, çalışanlara her ay ödenen AGİ, evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 220,73 lira, en çok 375,23 lira ek ödeme alacak.
EN YÜKSEK 637 TL
Diğer formül hayata geçerse de tüm emekliler maaşlarının yüzde 10'u oranında ek ödeme alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak.
6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emeklinin ek ödemesi 255 liradan 637 liraya çıkacak. Maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine 150, 2 bin lira olana 80 lira yerine 200, 3 bin lira olana 120 lira yerine 300, 4 bin lira olana 160 lira yerine 400 lira ek ödeme verilecek.